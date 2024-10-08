https://ria.ru/20241008/issledovanie-1976908488.html

ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео

ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео - РИА Новости, 08.10.2024

ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео

Первенство "на смартфонах" занимает российская платформа VK Видео (65%), обходя при этом YouTube (60%), далее следуют Дзен Видео (54%), NUUM (54%) и Видео в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:55

2024-10-08T10:55

2024-10-08T10:55

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первенство "на смартфонах" занимает российская платформа VK Видео (65%), обходя при этом YouTube (60%), далее следуют Дзен Видео (54%), NUUM (54%) и Видео в Одноклассниках (50%).В топ-3 видеосервисов по оценкам пользователей вошли YouTube, VK Видео и Дзен Видео (71%, 54% и 51% соответственно довольны их использованием).59% опрошенных ВЦИОМ пользуются VK Видео несколько раз в день или почти каждый день, у YouTube этот показатель — 78%. В топ-5 по частоте пользования также вошли Дзен Видео (54%), RUTUBE (43%) и Видео в Одноклассниках (41%).Самыми быстрыми по скорости загрузки видео пользователи называют YouTube (25%) и VK Видео (20%), на третьем месте — RUTUBE (8%).

https://ria.ru/20240926/videoservisy-1974808646.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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