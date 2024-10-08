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ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео - РИА Новости, 08.10.2024
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10:55 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/issledovanie-1976908488.html
ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео
ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео - РИА Новости, 08.10.2024
ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео
Первенство "на смартфонах" занимает российская платформа VK Видео (65%), обходя при этом YouTube (60%), далее следуют Дзен Видео (54%), NUUM (54%) и Видео в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:55
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первенство "на смартфонах" занимает российская платформа VK Видео (65%), обходя при этом YouTube (60%), далее следуют Дзен Видео (54%), NUUM (54%) и Видео в Одноклассниках (50%).В топ-3 видеосервисов по оценкам пользователей вошли YouTube, VK Видео и Дзен Видео (71%, 54% и 51% соответственно довольны их использованием).59% опрошенных ВЦИОМ пользуются VK Видео несколько раз в день или почти каждый день, у YouTube этот показатель — 78%. В топ-5 по частоте пользования также вошли Дзен Видео (54%), RUTUBE (43%) и Видео в Одноклассниках (41%).Самыми быстрыми по скорости загрузки видео пользователи называют YouTube (25%) и VK Видео (20%), на третьем месте — RUTUBE (8%).
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96
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вконтакте, rutube, вциом
ВКонтакте, Rutube, ВЦИОМ

ВЦИОМ подготовил исследование про то, как россияне смотрят видео

© iStock.com / GeorgijevicДевушка смотрит фильм на экране смартфона
Девушка смотрит фильм на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / Georgijevic
Девушка смотрит фильм на экране смартфона
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Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первенство "на смартфонах" занимает российская платформа VK Видео (65%), обходя при этом YouTube (60%), далее следуют Дзен Видео (54%), NUUM (54%) и Видео в Одноклассниках (50%).
В топ-3 видеосервисов по оценкам пользователей вошли YouTube, VK Видео и Дзен Видео (71%, 54% и 51% соответственно довольны их использованием).
59% опрошенных ВЦИОМ пользуются VK Видео несколько раз в день или почти каждый день, у YouTube этот показатель — 78%. В топ-5 по частоте пользования также вошли Дзен Видео (54%), RUTUBE (43%) и Видео в Одноклассниках (41%).
Самыми быстрыми по скорости загрузки видео пользователи называют YouTube (25%) и VK Видео (20%), на третьем месте — RUTUBE (8%).
Девушка смотрит видео в наушниках - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Как пользователи относятся к видеосервисам
26 сентября, 12:13
 
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