https://ria.ru/20241008/israel-1976984305.html

Доверие США к заявлениям Израиля о конфликте снизилось, пишут СМИ

Доверие США к заявлениям Израиля о конфликте снизилось, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024

Доверие США к заявлениям Израиля о конфликте снизилось, пишут СМИ

Доверие администрации президента США Джо Байдена к сообщениям Израиля об их военных и дипломатических планах в конфликте на Ближнем Востоке значительно... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:37

2024-10-08T14:37

2024-10-08T14:37

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сша

иран

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джейк салливан

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Доверие администрации президента США Джо Байдена к сообщениям Израиля об их военных и дипломатических планах в конфликте на Ближнем Востоке значительно снизилось в последние недели, сообщает портал Axios со ссылкой на четырех американских чиновников. "Администрация Байдена в последние недели стала все больше недоверчиво относиться к заявлениям израильского правительства о своих военных и дипломатических планах в войне на нескольких фронтах", - пишет портал. Двое официальных лиц США сообщили Axios, что во время телефонного разговора в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил министру по стратегическим вопросам Израиля Рону Дермеру, что США ожидают от Израиля "ясности и прозрачности" в отношении его планов ответных действий против Ирана, поскольку это будет иметь последствия для сил и интересов США в регионе. По словам одного из чиновников, Салливан дал понять, что если США не будут знать, что планируют сделать израильтяне, то они автоматически не будут помогать отражать очередную иранскую ракетную атаку на Израиль. С другой стороны, американские чиновники признают, что США, скорее всего, помогут Израилю защитить себя в любом случае. "Наше доверие к израильтянам сейчас очень низкое, и на то есть веская причина", - резюмировал один из официальных лиц США. Источники также уточнили, что администрация Байдена не против того, чтобы Израиль отреагировал на последнюю иранскую атаку, но хочет, чтобы ответ был сдержанным. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, в Израиле называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241008/europe-1976855587.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, джейк салливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024