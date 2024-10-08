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Томский губернатор представил бюджетные инициативы региона - РИА Новости, 08.10.2024
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Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
09:08 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/initsiativy-1976884356.html
Томский губернатор представил бюджетные инициативы региона
Томский губернатор представил бюджетные инициативы региона - РИА Новости, 08.10.2024
Томский губернатор представил бюджетные инициативы региона
Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что в Совете Федерации представил бюджетные инициативы по развитию межбюджетных отношений в интересах... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:08
2024-10-08T09:08
томская область
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ТОМСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что в Совете Федерации представил бюджетные инициативы по развитию межбюджетных отношений в интересах региона. В минувший понедельник в Совете Федерации прошли парламентские слушания по проекту федерального бюджета на будущий год. Важнейший для страны и регионов документ представил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Я рассказывал, что мы ведем системную работу по развитию межбюджетных отношений в интересах нашего региона и его жителей. К нынешним слушаниям внесли ряд инициатив", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале. В частности, одна из инициатив связана с сохранением прироста дотации Томской области на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 30%. "Именно такой прирост у нас был два последних года. Мы направили средства на зарплаты бюджетникам, льготы нуждающимся, ремонт школ и решение других социальных задач. Считаем, что тенденцию справедливого распределения бюджета нужно сохранить", - написал Мазур. Также глава региона предложил установить ежегодный прирост дотаций из федерального бюджета на развитие Северска. Он отметил, что томский атомград – крупнейшее ЗАТО страны, и поскольку северчане решают производственно-технологические задачи в национальных масштабах, такая дотация должна быть проиндексирована. Это даст новые возможности для социального и инфраструктурного развития Северска. Третья инициатива связана с механизмом списания задолженностей регионам по бюджетным кредитам, о которой говорил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Томская область предлагает дать возможность в том числе закладывать эти средства в концессионных соглашениях. В частности, в регионе – это строительство мусоросортировочного комплекса по нацпроекту "Экология".
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Томская область

Томский губернатор представил бюджетные инициативы региона

© Фото : администрация Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : администрация Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур
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ТОМСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал, что в Совете Федерации представил бюджетные инициативы по развитию межбюджетных отношений в интересах региона.
В минувший понедельник в Совете Федерации прошли парламентские слушания по проекту федерального бюджета на будущий год. Важнейший для страны и регионов документ представил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Я рассказывал, что мы ведем системную работу по развитию межбюджетных отношений в интересах нашего региона и его жителей. К нынешним слушаниям внесли ряд инициатив", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
В частности, одна из инициатив связана с сохранением прироста дотации Томской области на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 30%.
"Именно такой прирост у нас был два последних года. Мы направили средства на зарплаты бюджетникам, льготы нуждающимся, ремонт школ и решение других социальных задач. Считаем, что тенденцию справедливого распределения бюджета нужно сохранить", - написал Мазур.
Также глава региона предложил установить ежегодный прирост дотаций из федерального бюджета на развитие Северска. Он отметил, что томский атомград – крупнейшее ЗАТО страны, и поскольку северчане решают производственно-технологические задачи в национальных масштабах, такая дотация должна быть проиндексирована. Это даст новые возможности для социального и инфраструктурного развития Северска.
Третья инициатива связана с механизмом списания задолженностей регионам по бюджетным кредитам, о которой говорил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Томская область предлагает дать возможность в том числе закладывать эти средства в концессионных соглашениях. В частности, в регионе – это строительство мусоросортировочного комплекса по нацпроекту "Экология".
Губернатор Томской области Владимир Мазур во время отчета на собрании облдумы о работе исполнительной власти в 2023 году - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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