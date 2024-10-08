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Экс-президент Индонезии назвала сотрудничество с Россией живым памятником
Экс-президент Индонезии назвала сотрудничество с Россией живым памятником - РИА Новости, 08.10.2024
Экс-президент Индонезии назвала сотрудничество с Россией живым памятником
Сотрудничество России и Индонезии остается в памяти индонезийской нации, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:01
2024-10-08T05:01
2024-10-08T05:01
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Индонезии остается в памяти индонезийской нации, заявила в интервью РИА Новости экс-президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. "Исторические отношения между Индонезией и Россией… стали живым памятником и продолжают оставаться в памяти индонезийской нации и народа", - сказала Мегавати. Экс-президент добавила, что построенные при участии СССР госпиталь "Дружба" и стадион "Гелора Бунг Карно" являются "примерами дружбы между двумя народами, которыми индонезийский народ гордится и по сей день". Мегавати также рассказала, что в Индонезии много людей с именем "Гагарин". По словам собеседницы агентства, когда Никита Хрущев посетил Индонезию, первый президент страны Сукарно попросил, чтобы визит сопровождал Юрий Гагарин. "Тогда многие индонезийцы были так горды Гагариным, что давали своим детям имя "Гагарин", - рассказала Мегавати.
https://ria.ru/20241006/putin-1976579362.html
https://ria.ru/20240606/indoneziya-1951045828.html
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в мире, индонезия, россия, ссср, юрий гагарин (космонавт), никита хрущев
В мире, Индонезия, Россия, СССР, Юрий Гагарин (космонавт), Никита Хрущев
Экс-президент Индонезии назвала сотрудничество с Россией живым памятником
Экс-президент Сукарнопутри: отношения России и Индонезии остаются в памяти нации