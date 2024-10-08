https://ria.ru/20241008/hinshtejn-1977050029.html

В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн

В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн - РИА Новости, 08.10.2024

В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что блокировки видеосервиса Youtube в России не происходит. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:00

2024-10-08T19:00

2024-10-08T19:00

общество

технологии

россия

александр хинштейн

youtube

google

rutube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766115653_0:133:3404:2048_1920x0_80_0_0_17cba9609e7a9f329381c5eaa2470cc1.jpg

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что блокировки видеосервиса Youtube в России не происходит. "Блокировки YouTube в России не происходит. Россия по-прежнему открыта к диалогу, но для того, чтобы ситуацию изменить, нужно движение с другой стороны", - сказал Хинштейн РИА Новости. В июле парламентарий заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах в России может упасть на 70%. Он также отмечал, что если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать российские законы, "ничего хорошего его здесь не ждет". YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Сервис является частью Alphabet, куда также входят Google со своей поисковой системой, Android, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. На российском рынке присутствуют также "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу".

https://ria.ru/20240712/youtube-1959197200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, google, rutube