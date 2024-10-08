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В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн
В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн - РИА Новости, 08.10.2024
В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что блокировки видеосервиса Youtube в России не происходит. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:00
2024-10-08T19:00
2024-10-08T19:00
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что блокировки видеосервиса Youtube в России не происходит. "Блокировки YouTube в России не происходит. Россия по-прежнему открыта к диалогу, но для того, чтобы ситуацию изменить, нужно движение с другой стороны", - сказал Хинштейн РИА Новости. В июле парламентарий заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах в России может упасть на 70%. Он также отмечал, что если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать российские законы, "ничего хорошего его здесь не ждет". YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи. Сервис является частью Alphabet, куда также входят Google со своей поисковой системой, Android, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. На российском рынке присутствуют также "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу".
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube, google, rutube
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Google, Rutube
В России не блокируют YouTube, заявил Хинштейн
Депутат Хинштейн: блокировки YouTube в России не происходит