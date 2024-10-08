Рейтинг@Mail.ru
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2024
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье
Грузовик, из-за которого произошло массовое ДТП в понедельник в Подмосковье с участием 10 машин, проходил технический осмотр, который был действующим, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:41
2024-10-08T17:41
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976775396_0:182:1280:902_1920x0_80_0_0_8b0da28856bc9414274bf331215c65b8.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Грузовик, из-за которого произошло массовое ДТП в понедельник в Подмосковье с участием 10 машин, проходил технический осмотр, который был действующим, сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола. "По грузовику, который был вчера в ДТП. Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... он ездил с действующим техническим осмотром", — рассказал Чипурин. В понедельник на 102-м километре трассы М-2 столкнулось пять легковушек и шесть грузовиков. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них погибли. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", повлекших гибель трех лиц. В отношении водителя грузовика также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы у грузовика.
https://ria.ru/20241007/avariya-1976809226.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976775396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1a813b34813f1f2518874921484dec11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье

ГАИ: грузовик, попавший в ДТП в Подмосковье, проходил техосмотр

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Грузовик, из-за которого произошло массовое ДТП в понедельник в Подмосковье с участием 10 машин, проходил технический осмотр, который был действующим, сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола.
"По грузовику, который был вчера в ДТП. Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... он ездил с действующим техническим осмотром", — рассказал Чипурин.
Кадры с места массового ДТП на трассе М-2, где погибли 3 человека - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Появились кадры с места массового ДТП на трассе М-2 в Подмосковье
7 октября, 16:46
В понедельник на 102-м километре трассы М-2 столкнулось пять легковушек и шесть грузовиков. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них погибли. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", повлекших гибель трех лиц.
В отношении водителя грузовика также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы у грузовика.
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Массовые ДТП в России в 2024 году
7 февраля, 17:44
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала