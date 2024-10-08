https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 08.10.2024
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье
Грузовик, из-за которого произошло массовое ДТП в понедельник в Подмосковье с участием 10 машин, проходил технический осмотр, который был действующим, сообщил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:41
2024-10-08T17:41
2024-10-08T17:41
происшествия
авто
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Грузовик, из-за которого произошло массовое ДТП в понедельник в Подмосковье с участием 10 машин, проходил технический осмотр, который был действующим, сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола. "По грузовику, который был вчера в ДТП. Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... он ездил с действующим техническим осмотром", — рассказал Чипурин. В понедельник на 102-м километре трассы М-2 столкнулось пять легковушек и шесть грузовиков. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них погибли. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", повлекших гибель трех лиц. В отношении водителя грузовика также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы у грузовика.
https://ria.ru/20241007/avariya-1976809226.html
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, авто
Стали известны детали массового ДТП в Подмосковье
ГАИ: грузовик, попавший в ДТП в Подмосковье, проходил техосмотр
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Грузовик, из-за которого произошло массовое ДТП в понедельник в Подмосковье с участием 10 машин, проходил технический осмотр, который был действующим, сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин в Совфеде в ходе круглого стола.
"По грузовику, который был вчера в ДТП. Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... он ездил с действующим техническим осмотром", — рассказал Чипурин.
В понедельник на 102-м километре трассы М-2 столкнулось пять легковушек и шесть грузовиков. В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из них погибли. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", повлекших гибель трех лиц.
В отношении водителя грузовика также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что ДТП могло произойти из-за отказа тормозной системы у грузовика.