В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию
Правящая партия Грузии заявила о случаях иностранного вмешательства в выборы
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Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила о случаях иностранного вмешательства в предвыборную кампанию.
Двадцать шестого октября в Грузии пройдут парламентские выборы.
"Хотим информировать общественность о предвыборных нарушениях, выявленных в деятельности оппозиционных партий, ряда наблюдательных организаций и СМИ с 16 сентября по 6 октября. Эти нарушения касаются иностранного вмешательства в выборы, вмешательства в избирательный процесс и дискредитации избирательного процесса", - заявил, в частности, на брифинге член правящей партии "Грузинская мечта" и парламентского большинства Гиви Миканадзе.
По его словам, 1 октября председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Михаэль Рот опубликовал информацию о том, как проживающие за рубежом граждане Грузии могут зарегистрироваться для голосования на выборах. Он обнародовал контактные данные двух человек, которые, по его словам, будут помогать гражданам Грузии в процедуре регистрации, "что явно является иностранным вмешательством в предвыборные процессы".
"Начиная с 1 октября посольство США систематически размещало на своей странице в Facebook* карточки, содержание которых носило политический характер в зависимости от контекста и отражало противоположную позицию правительственной команды. 4 октября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский публично заявил, что информация, размещенная на рекламных баннерах в рамках предвыборной кампании "Грузинской мечты", является "позорной, шокирующей и отвратительной", - сказал Миканадзе.
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