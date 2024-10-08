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В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию - РИА Новости, 08.10.2024
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11:25 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/gruziya-1976920738.html
В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию
В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию - РИА Новости, 08.10.2024
В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила о случаях иностранного вмешательства в предвыборную кампанию. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:25
2024-10-08T11:25
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила о случаях иностранного вмешательства в предвыборную кампанию. Двадцать шестого октября в Грузии пройдут парламентские выборы. "Хотим информировать общественность о предвыборных нарушениях, выявленных в деятельности оппозиционных партий, ряда наблюдательных организаций и СМИ с 16 сентября по 6 октября. Эти нарушения касаются иностранного вмешательства в выборы, вмешательства в избирательный процесс и дискредитации избирательного процесса", - заявил, в частности, на брифинге член правящей партии "Грузинская мечта" и парламентского большинства Гиви Миканадзе. По его словам, 1 октября председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Михаэль Рот опубликовал информацию о том, как проживающие за рубежом граждане Грузии могут зарегистрироваться для голосования на выборах. Он обнародовал контактные данные двух человек, которые, по его словам, будут помогать гражданам Грузии в процедуре регистрации, "что явно является иностранным вмешательством в предвыборные процессы". "Начиная с 1 октября посольство США систематически размещало на своей странице в Facebook* карточки, содержание которых носило политический характер в зависимости от контекста и отражало противоположную позицию правительственной команды. 4 октября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский публично заявил, что информация, размещенная на рекламных баннерах в рамках предвыборной кампании "Грузинской мечты", является "позорной, шокирующей и отвратительной", - сказал Миканадзе.*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, грузия, германия, сша, михаэль рот, facebook
В мире, Грузия, Германия, США, Михаэль Рот, Facebook
В Грузии заявили об иностранном вмешательстве в предвыборную кампанию

Правящая партия Грузии заявила о случаях иностранного вмешательства в выборы

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила о случаях иностранного вмешательства в предвыборную кампанию.
Двадцать шестого октября в Грузии пройдут парламентские выборы.
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"Хотим информировать общественность о предвыборных нарушениях, выявленных в деятельности оппозиционных партий, ряда наблюдательных организаций и СМИ с 16 сентября по 6 октября. Эти нарушения касаются иностранного вмешательства в выборы, вмешательства в избирательный процесс и дискредитации избирательного процесса", - заявил, в частности, на брифинге член правящей партии "Грузинская мечта" и парламентского большинства Гиви Миканадзе.
По его словам, 1 октября председатель комитета по внешним связям бундестага Германии Михаэль Рот опубликовал информацию о том, как проживающие за рубежом граждане Грузии могут зарегистрироваться для голосования на выборах. Он обнародовал контактные данные двух человек, которые, по его словам, будут помогать гражданам Грузии в процедуре регистрации, "что явно является иностранным вмешательством в предвыборные процессы".
"Начиная с 1 октября посольство США систематически размещало на своей странице в Facebook* карточки, содержание которых носило политический характер в зависимости от контекста и отражало противоположную позицию правительственной команды. 4 октября посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский публично заявил, что информация, размещенная на рекламных баннерах в рамках предвыборной кампании "Грузинской мечты", является "позорной, шокирующей и отвратительной", - сказал Миканадзе.
*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) запрещена в РФ как экстремистская
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В миреГрузияГерманияСШАМихаэль РотFacebook
 
 
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