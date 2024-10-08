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Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
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13:21 08.10.2024 (обновлено: 13:26 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/gruzija-1976963305.html
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ
Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:21
2024-10-08T13:26
в мире
грузия
казбек (гора)
рустави 2
происшествия
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2". "По предварительной информации, у них оборвались веревки во время восхождения на гору", - сообщает телеканал. По данным телекомпании, пограничная полиция МВД Грузии спустила тела россиян с места трагедии на вертолете. МВД Грузии ведет расследование.
https://rsport.ria.ru/20241008/alpinist-1976962818.html
грузия
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в мире, грузия, казбек (гора), рустави 2, происшествия
В мире, Грузия, Казбек (гора), Рустави 2, Происшествия
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ

"Рустави 2": двое альпинистов из РФ погибли при восхождении на гору Казбек

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкГора Казбек
Гора Казбек - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
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Гора Казбек. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2".
"По предварительной информации, у них оборвались веревки во время восхождения на гору", - сообщает телеканал.
По данным телекомпании, пограничная полиция МВД Грузии спустила тела россиян с места трагедии на вертолете. МВД Грузии ведет расследование.
Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Вчера, 13:17
 
В миреГрузияКазбек (гора)Рустави 2Происшествия
 
 
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