https://ria.ru/20241008/gruzija-1976963305.html
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ
Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:21
2024-10-08T13:21
2024-10-08T13:26
в мире
грузия
казбек (гора)
рустави 2
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_fbab7d97dc445cfec2a82dc08d8ca61f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2". "По предварительной информации, у них оборвались веревки во время восхождения на гору", - сообщает телеканал. По данным телекомпании, пограничная полиция МВД Грузии спустила тела россиян с места трагедии на вертолете. МВД Грузии ведет расследование.
https://rsport.ria.ru/20241008/alpinist-1976962818.html
грузия
казбек (гора)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747960034_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_a516efa1a75d9cdda56c6645434c5362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, казбек (гора), рустави 2, происшествия
В мире, Грузия, Казбек (гора), Рустави 2, Происшествия
Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ
"Рустави 2": двое альпинистов из РФ погибли при восхождении на гору Казбек