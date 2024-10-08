https://ria.ru/20241008/gruzija-1976963305.html

Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ

Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2024

Российские альпинисты погибли при восхождении на гору в Грузии, пишут СМИ

Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:21

2024-10-08T13:21

2024-10-08T13:26

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ТБИЛИСИ, 8 окт - РИА Новости. Двое российских альпинистов погибли в Грузии при восхождении на гору Казбек, сообщает во вторник телеканал "Рустави 2". "По предварительной информации, у них оборвались веревки во время восхождения на гору", - сообщает телеканал. По данным телекомпании, пограничная полиция МВД Грузии спустила тела россиян с места трагедии на вертолете. МВД Грузии ведет расследование.

https://rsport.ria.ru/20241008/alpinist-1976962818.html

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в мире, грузия, казбек (гора), рустави 2, происшествия