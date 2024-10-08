https://ria.ru/20241008/gripp-1977049759.html

Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа

Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа - РИА Новости, 08.10.2024

Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа

Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с конца августа прошли более 1,5 миллионов человек, сделать прививку в регионе возможно не только в поликлинике, но и в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:02

2024-10-08T19:02

2024-10-08T19:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с конца августа прошли более 1,5 миллионов человек, сделать прививку в регионе возможно не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "Вакцинация от гриппа позволяет защитить себя и близких от заболевания и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию уже прошли более 1,5 миллионов человек", - приводит ее слова пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильном комплексе. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье), людмила болатаева