Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:02 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/gripp-1977049759.html
Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа
Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа - РИА Новости, 08.10.2024
Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с конца августа прошли более 1,5 миллионов человек, сделать прививку в регионе возможно не только в поликлинике, но и в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:02
2024-10-08T19:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6888d8ed06cdd479bff2d7778b3d760c.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с конца августа прошли более 1,5 миллионов человек, сделать прививку в регионе возможно не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. "Вакцинация от гриппа позволяет защитить себя и близких от заболевания и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию уже прошли более 1,5 миллионов человек", - приводит ее слова пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильном комплексе. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753153085_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_80cb1b5db77de8754124dc54d905a8d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 1,5 млн жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа с конца августа

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа
Вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вакцинацию от гриппа в Подмосковье с конца августа прошли более 1,5 миллионов человек, сделать прививку в регионе возможно не только в поликлинике, но и в мобильном комплексе, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"Вакцинация от гриппа позволяет защитить себя и близких от заболевания и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах. Всего с начала прививочной кампании вакцинацию уже прошли более 1,5 миллионов человек", - приводит ее слова пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильном комплексе. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала