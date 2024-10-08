https://ria.ru/20241008/gastroenterolog-1962453725.html
Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины
Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины - РИА Новости, 08.10.2024
Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины
Смородина в целом отличается своими противовоспалительными, тонизирующими и кроветворными эффектами, однако наиболее полезной является именно черная смородина,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:32
2024-10-08T12:32
2024-10-08T12:32
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Смородина в целом отличается своими противовоспалительными, тонизирующими и кроветворными эффектами, однако наиболее полезной является именно черная смородина, в ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "О пользе смородины известно многое... Благотворное влияние оказывает на работу основных систем организма... Однако пальму первенства по пользе для здоровья держит черная смородина. В ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенолы. Благодаря этому ягода применяется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, кроветворное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство", - отметила Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, такая смородина оказывает благотворное влияние на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников, повышает иммунитет. Рекомендована при сахарном диабете, атеросклерозе, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях. Также врач рассказала о пользе всех видов смородины - независимо от цвета ягоды. Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы. Сок из красной смородины снижает температуру и успешно борется с лихорадкой, особенно у детей. По словам эксперта, белая смородина славится тем, что наиболее гипоаллергенна из всех видов этой ягоды. Она также богата антиоксидантами, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребление способствует уничтожению микробов и воспалений.
https://radiosputnik.ru/20240725/ezhevika-1961711231.html
https://ria.ru/20241008/smorodina-1784766467.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Гастроэнтеролог рассказала о пользе черной смородины
Гастроэнтеролог Сухорукова рассказала о пользе черной смородины для здоровья
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Смородина в целом отличается своими противовоспалительными, тонизирующими и кроветворными эффектами, однако наиболее полезной является именно черная смородина, в ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"О пользе смородины известно многое... Благотворное влияние оказывает на работу основных систем организма... Однако пальму первенства по пользе для здоровья держит черная смородина. В ней содержится клетчатка, пектиновые вещества, витамины С и Е, полиненасыщенные жирные кислоты и полифенолы. Благодаря этому ягода применяется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, кроветворное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство", - отметила Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, такая смородина оказывает благотворное влияние на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников, повышает иммунитет. Рекомендована при сахарном диабете, атеросклерозе, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях.
Также врач рассказала о пользе всех видов смородины - независимо от цвета ягоды. Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы. Сок из красной смородины снижает температуру и успешно борется с лихорадкой, особенно у детей.
По словам эксперта, белая смородина славится тем, что наиболее гипоаллергенна из всех видов этой ягоды. Она также богата антиоксидантами, витаминами группы В и фитостеролами. Ее употребление способствует уничтожению микробов и воспалений.