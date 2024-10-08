https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html

Гарбузов: резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стал производитель томографов

Гарбузов: резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стал производитель томографов - РИА Новости, 08.10.2024

Гарбузов: резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стал производитель томографов

Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" получил производитель отечественного высокотехнологичного медоборудования, сообщил министр... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T07:13

2024-10-08T07:13

2024-10-08T09:05

москва

анатолий гарбузов

россия

геннадий дегтев

ангстрем

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" получил производитель отечественного высокотехнологичного медоборудования, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он уточнил, что данная компания планирует наладить производство на площадке "Алабушево".Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного медоборудования, которое позволяет диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях."Новый резидент особой экономической зоны Москвы в 2025 году планирует запустить производство российских томографов. В производственный процесс компания инвестирует свыше 200 млн рублей и создаст в “Алабушеве” рабочие места более чем для 190 специалистов. Благодаря режиму столичной ОЭЗ предприятие сможет направить сэкономленные на налоговых преференциях средства на развитие производства, в частности закупить высокотехнологичное оборудование, создать дополнительные рабочие места и разработать уникальный и инновационный продукт", — приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что отечественные томографы позволяют диагностировать на ранних стадиях злокачественные опухоли головного мозга, молочной железы, толстого кишечника, легких, поджелудочной железы и других жизненно важных органов человека. Этот метод исследования позволяет выявлять новообразования с точностью до 95%. Диагностика с использованием позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) также высокоэффективна при кардиологических и неврологических заболеваниях.На сегодняшний день предприятие занимается регистрацией данной продукции. Существующие производственные мощности позволят каждый год выпускать три высокотехнологичных аппарата для современной радионуклидной диагностики.В свою очередь, замгенерального директора компании "Зантон Медицинские Системы" Денис Михеев заявил, что в течение следующего года компания планирует расширить спектр работ по настройке и сборке оборудования.В ДИПП отметили, что в ОЭЗ Москвы продолжается активное наращивание производства высокотехнологичной продукции.Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" стали опорой городской экономики и на сегодняшний день обеспечивают независимость в критически важных отраслях, подчеркнул гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев. И добавил, что на площадках особой экономической зоны был сформирован мощный кластер медицинских и фармацевтических предприятий. Инновационное оборудование и лекарственные препараты, в том числе продукцию по линии офсетных контрактов для города, производят 40 компаний, 29 из них — резиденты. С момента получения данного статуса они инвестировали в производство 50,4 млрд рублей и создали более 3,2 тыс. новых рабочих мест.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет лидирует в международных и национальных отраслевых рейтингах.Ранее Гарбузов сообщил, что предприятия ОЭЗ "Технополис Москва" регулярно отчисляют средства в Социальный фонд России. Это подчеркивает уровень социальных гарантий, предоставляемых компаниями своим сотрудникам в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных листов, декретных отпусков и пособий по уходу за ребенком. Объем таких взносов резидентов во втором квартале 2024 года составил 2,2 млрд рублей.

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москва, анатолий гарбузов, россия, геннадий дегтев, ангстрем