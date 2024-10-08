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Во Франции обрушились на власти после решения по Украине
Во Франции обрушились на власти после решения по Украине - РИА Новости, 08.10.2024
Во Франции обрушились на власти после решения по Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал поставку ВСУ истребителей Mirage 2000 эскалацией войны. Об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:27
2024-10-08T15:27
2024-10-08T15:34
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал поставку ВСУ истребителей Mirage 2000 эскалацией войны. Об этом он написал в соцсети X."Разжигание войны и коррупции, уничтожение нашей армии, разрушение Франции. Какой позор!" — возмутился он.Политик также призвал прекратить накачивать Украину деньгами и оружием и сделать выбор в пользу проведения мирных переговоров.О передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 объявил в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, поставки должны начаться до конца года. В свою очередь, глава Минобороны Себастьян Лекорню заявил 8 октября, что ВСУ их получат в первом квартале 2025 года, при этом они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух — земля.Как отмечало издание Valeurs Actuelles, всего у французских ВВС 26 таких самолетов и передать без ущерба для себя они могут не более шести.Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20241008/vsu-1976982505.html
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в мире, франция, украина, флориан филиппо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины
Во Франции обрушились на власти после решения по Украине
Филиппо назвал передачу Украине истребителей Mirage 2000 разжиганием войны