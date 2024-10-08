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Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России - РИА Новости, 08.10.2024
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10:31 08.10.2024 (обновлено: 10:54 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976903203.html
Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России
Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России - РИА Новости, 08.10.2024
Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России
В следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России, пишет Politico. В статье отмечается, что речь идет о крупномасштабных учениях РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:31
2024-10-08T10:54
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России, пишет Politico. В статье отмечается, что речь идет о крупномасштабных учениях НАТО "Дакийская весна 2025", которые пройдут в Румынии. В ходе маневров Франция должна будет отработать переброску войск на восточный фланг альянса в случае конфликта с Россией. Кроме того, Франция получила задание от НАТО подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами, говорится в статье."Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали", — приводит издание слова сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерала Бертрана Тужуза. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241008/kharris-1976892739.html
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в мире, россия, франция, нато, европа
В мире, Россия, Франция, НАТО, Европа
Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России

Politico: Франция в 2025 году должна доказать, что способна вести войну с РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России, пишет Politico.

В статье отмечается, что речь идет о крупномасштабных учениях НАТО "Дакийская весна 2025", которые пройдут в Румынии. В ходе маневров Франция должна будет отработать переброску войск на восточный фланг альянса в случае конфликта с Россией. Кроме того, Франция получила задание от НАТО подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами, говорится в статье.
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"Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали", — приводит издание слова сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерала Бертрана Тужуза.

В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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