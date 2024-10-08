https://ria.ru/20241008/frantsiya-1976903203.html

Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России

Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России - РИА Новости, 08.10.2024

Французский генерал раскрыл, какой "сюрприз" готовит НАТО России

В следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России, пишет Politico. В статье отмечается, что речь идет о крупномасштабных учениях РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:31

2024-10-08T10:31

2024-10-08T10:54

в мире

россия

франция

нато

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929970724_348:1002:2208:2048_1920x0_80_0_0_c6f2af66eb612bea25663137941f78e8.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В следующем году Франция должна будет доказать, что способна противостоять России, пишет Politico. В статье отмечается, что речь идет о крупномасштабных учениях НАТО "Дакийская весна 2025", которые пройдут в Румынии. В ходе маневров Франция должна будет отработать переброску войск на восточный фланг альянса в случае конфликта с Россией. Кроме того, Франция получила задание от НАТО подготовить к 2027 году целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами, говорится в статье."Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали", — приводит издание слова сухопутного командования сухопутных войск в Европе, генерала Бертрана Тужуза. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241008/kharris-1976892739.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976349251.html

россия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, нато, европа