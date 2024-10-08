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Франция поставит Киеву Mirage 2000 с новыми вооружениями в начале 2025 года
Франция поставит Киеву Mirage 2000 с новыми вооружениями в начале 2025 года - РИА Новости, 08.10.2024
Франция поставит Киеву Mirage 2000 с новыми вооружениями в начале 2025 года
Франция намерена в начале следующего года передать Киеву истребители Mirage 2000 с новыми ракетами, сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:13
2024-10-08T10:13
2024-10-08T10:59
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ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости. Франция намерена в начале следующего года передать Киеву истребители Mirage 2000 с новыми ракетами, сообщил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню в соцсети Х."Поставки Украине истребителей Mirage 2000 запланированы на первый квартал 2025 года. Они будут оснащены новыми вооружениями типа воздух — земля и средствами радиоэлектронной борьбы", — написал он.Кроме того, Лекорню напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.О передаче Киеву истребителей Mirage 2000-5 объявил в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, поставки должны начаться до конца года. О каком именно количестве машин идет речь, Макрон не уточнил, но издание Valeurs Actuelles отмечало, что всего у французских ВВС 26 таких самолетов и передать без ущерба для себя они могут не более шести. Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
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франция, в мире, украина, себастьян лекорню, нато, россия, сергей лавров
Франция, В мире, Украина, Себастьян Лекорню, НАТО, Россия, Сергей Лавров
Франция поставит Киеву Mirage 2000 с новыми вооружениями в начале 2025 года
Париж поставит Киеву Mirage 2000 с новыми вооружениями в январе-марте 2025 года