https://ria.ru/20241008/feodosiya-1976892080.html

В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек

В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек - РИА Новости, 08.10.2024

В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек

В пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии из районов, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел пожар, было эвакуировано более 1 тысячи человек,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:51

2024-10-08T09:51

2024-10-08T10:01

феодосия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии из районов, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел пожар, было эвакуировано более 1 тысячи человек, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко."Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, - была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - сказал Ткаченко.После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города, добавил Ткаченко и поблагодарил "предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению".По его словам, работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения.

https://ria.ru/20241008/pozhar-1976880443.html

феодосия

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феодосия, происшествия