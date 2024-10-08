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В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек - РИА Новости, 08.10.2024
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09:51 08.10.2024 (обновлено: 10:01 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/feodosiya-1976892080.html
В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек
В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек - РИА Новости, 08.10.2024
В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек
В пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии из районов, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел пожар, было эвакуировано более 1 тысячи человек,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:51
2024-10-08T10:01
феодосия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии из районов, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел пожар, было эвакуировано более 1 тысячи человек, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко."Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, - была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - сказал Ткаченко.После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города, добавил Ткаченко и поблагодарил "предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению".По его словам, работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения.
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феодосия, происшествия
Феодосия, Происшествия
В Феодосии после пожара на нефтебазе эвакуированы 1047 человек

В Феодосии после пожара на нефтебазе из пяти районов эвакуированы 1047 человек

© СоцсетиВозгорание на феодосийской нефтебазе
Возгорание на феодосийской нефтебазе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Соцсети
Возгорание на феодосийской нефтебазе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В пункты временного размещения (ПВР) в Феодосии из районов, расположенных рядом с нефтебазой, где произошел пожар, было эвакуировано более 1 тысячи человек, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС - в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, - была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек", - сказал Ткаченко.
После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города, добавил Ткаченко и поблагодарил "предпринимателей, которые откликнулись и смогли оказать помощь по размещению".
По его словам, работы по ликвидации пожара продолжаются, все задействованные службы находятся на оперативной связи со штабом.
Возгорание произошло на феодосийской нефтебазе утром в понедельник, на месте работают спасатели, пострадавших нет, сообщило ранее правительство Крыма. В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Идет тушение возгорания, развернуты пункты временного размещения.
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась до 2500 "квадратов"
08:27
 
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