https://ria.ru/20241008/es-1976968485.html

ЕС обсудит использование активов России для помощи Украине, пишет Reuters

ЕС обсудит использование активов России для помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 08.10.2024

ЕС обсудит использование активов России для помощи Украине, пишет Reuters

Использование замороженных активов России для помощи Украине будет обсуждаться на нескольких встречах ЕС до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:45

2024-10-08T13:45

2024-10-08T16:56

россия

украина

киев

антон силуанов

евросоюз

g7

euroclear

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Использование замороженных активов России для помощи Украине будет обсуждаться на нескольких встречах ЕС до конца года, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в немецком правительстве. "Наши усилия по поддержке Украины кредитами за счет замороженных российских активов осуществляются своевременно и будут обсуждаться на нескольких встречах ЕС до конца года", - говорится в сообщении. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

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россия

украина

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россия, украина, киев, антон силуанов, евросоюз, g7, euroclear