https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html
Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"
Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России" - РИА Новости, 08.10.2024
Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"
Дискуссия на тему "Новые возможности в эпоху перемен: корпорации как локомотив развития экспорта малого и среднего бизнеса" состоится на международном форуме... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:22
2024-10-08T10:22
2024-10-08T10:22
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дискуссия на тему "Новые возможности в эпоху перемен: корпорации как локомотив развития экспорта малого и среднего бизнеса" состоится на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие пройдет при поддержке "Росатома" и соберет представителей как крупных российских предприятий, так и компаний из сегмента малого и среднего бизнеса (МСП)", - говорится в сообщении.В условиях современных вызовов, с которыми сталкиваются как крупные холдинги, так и МСП, важно обсудить, как крупный бизнес может стать катализатором для развития экспортного потенциала малых и средних компаний. Крупные предприятия, обладая запасом прочности, диверсифицированными активами и многолетним опытом в области внешнеэкономической деятельности, смогли быстрее адаптироваться к новым условиям, переориентировавшись на рынки дружественных стран. Однако, несмотря на это, многие компании МСП сталкиваются с трудностями в установлении новых каналов сбыта за рубежом.В ходе дискуссии участники обсудят, какие возможности могут быть предложены малым и средним предприятиям со стороны крупных корпораций, а также как можно выстроить эффективное взаимодействие между ними. Будут рассмотрены перспективные области сотрудничества, которые могут стать частью единой экосистемы, а также меры, необходимые для создания системы эффективного партнерства.Организаторы отмечают, что мероприятие станет важной платформой для обмена мнениями и выработки совместных решений, способствующих развитию экспортного потенциала российских компаний в условиях меняющегося мирового рынка.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20241007/sotrudnichestvo-1976813104.html
https://ria.ru/20241007/eksport-1976747281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дискуссия на тему "Новые возможности в эпоху перемен: корпорации как локомотив развития экспорта малого и среднего бизнеса" состоится на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Мероприятие пройдет при поддержке "Росатома" и соберет представителей как крупных российских предприятий, так и компаний из сегмента малого и среднего бизнеса (МСП)", - говорится в сообщении.
В условиях современных вызовов, с которыми сталкиваются как крупные холдинги, так и МСП, важно обсудить, как крупный бизнес может стать катализатором для развития экспортного потенциала малых и средних компаний. Крупные предприятия, обладая запасом прочности, диверсифицированными активами и многолетним опытом в области внешнеэкономической деятельности, смогли быстрее адаптироваться к новым условиям, переориентировавшись на рынки дружественных стран. Однако, несмотря на это, многие компании МСП сталкиваются с трудностями в установлении новых каналов сбыта за рубежом.
В ходе дискуссии участники обсудят, какие возможности могут быть предложены малым и средним предприятиям со стороны крупных корпораций, а также как можно выстроить эффективное взаимодействие между ними. Будут рассмотрены перспективные области сотрудничества, которые могут стать частью единой экосистемы, а также меры, необходимые для создания системы эффективного партнерства.
Организаторы отмечают, что мероприятие станет важной платформой для обмена мнениями и выработки совместных решений, способствующих развитию экспортного потенциала российских компаний в условиях меняющегося мирового рынка.
Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России
", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.