https://ria.ru/20241008/eksport--1976901292.html

Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"

Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России" - РИА Новости, 08.10.2024

Влияние частных и госпартнерств на экспорт обсудят на "Сделано в России"

Дискуссия на тему "Новые возможности в эпоху перемен: корпорации как локомотив развития экспорта малого и среднего бизнеса" состоится на международном форуме... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:22

2024-10-08T10:22

2024-10-08T10:22

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

бренд сделано в россии (made in russia)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899436790_0:227:3237:2048_1920x0_80_0_0_db8c91101fa541a03f3e207fdaa38b72.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дискуссия на тему "Новые возможности в эпоху перемен: корпорации как локомотив развития экспорта малого и среднего бизнеса" состоится на международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Мероприятие пройдет при поддержке "Росатома" и соберет представителей как крупных российских предприятий, так и компаний из сегмента малого и среднего бизнеса (МСП)", - говорится в сообщении.В условиях современных вызовов, с которыми сталкиваются как крупные холдинги, так и МСП, важно обсудить, как крупный бизнес может стать катализатором для развития экспортного потенциала малых и средних компаний. Крупные предприятия, обладая запасом прочности, диверсифицированными активами и многолетним опытом в области внешнеэкономической деятельности, смогли быстрее адаптироваться к новым условиям, переориентировавшись на рынки дружественных стран. Однако, несмотря на это, многие компании МСП сталкиваются с трудностями в установлении новых каналов сбыта за рубежом.В ходе дискуссии участники обсудят, какие возможности могут быть предложены малым и средним предприятиям со стороны крупных корпораций, а также как можно выстроить эффективное взаимодействие между ними. Будут рассмотрены перспективные области сотрудничества, которые могут стать частью единой экосистемы, а также меры, необходимые для создания системы эффективного партнерства.Организаторы отмечают, что мероприятие станет важной платформой для обмена мнениями и выработки совместных решений, способствующих развитию экспортного потенциала российских компаний в условиях меняющегося мирового рынка.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20241007/sotrudnichestvo-1976813104.html

https://ria.ru/20241007/eksport-1976747281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бренд сделано в россии (made in russia)