https://ria.ru/20241008/ekonomika-1976921560.html

Посол оценил торговое сотрудничество России и КНР на фоне западных санкций

Посол оценил торговое сотрудничество России и КНР на фоне западных санкций - РИА Новости, 08.10.2024

Посол оценил торговое сотрудничество России и КНР на фоне западных санкций

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует позитивную динамику, несмотря на западные санкции, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:32

2024-10-08T11:32

2024-10-08T11:32

экономика

россия

китай

игорь моргулов

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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует позитивную динамику, несмотря на западные санкции, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Невзирая на западные санкции, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует мощную позитивную динамику", - сказал Моргулов, выступая на приеме в посольстве по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Посол отметил, что "Китай на протяжении многих лет остается ведущим внешнеторговым партнером России, а наша страна уверенно занимает пятую строчку в торговом балансе КНР, опережая на данный момент все другие государства по темпам роста с ней товарооборота". "Уверен, что в текущем году объем взаимной торговли вновь превысит 200 миллиардов долларов. При этом подчеркну, что уже 95% взаиморасчетов осуществляются в рублях и юанях", - сказал посол.

https://ria.ru/20240926/knr-1974784890.html

россия

китай

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экономика, россия, китай, игорь моргулов