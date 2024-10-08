В Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
В Екатеринбурге в ДТП с автобусом пострадали пенсионерка и трехлетний ребенок
© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramМесто столкновения рейсового автобуса с легковой машиной в Екатеринбурге. 8 октября 2024
Место столкновения рейсового автобуса с легковой машиной в Екатеринбурге. 8 октября 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Рейсовый автобус с 50 пассажирами столкнулся с легковой машиной в Екатеринбурге, пострадали пенсионерка и трехлетний ребенок, сообщила пресс-служба свердловской ГАИ.
По данным ведомства, водитель автомашины Lada Largus при совершении поворота с улицы Амундсена на Московскую не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ПАЗ.
"Пострадал трехлетний пассажир общественного транспорта и 71-летняя женщина-пассажир легковой автомашины. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.
В момент аварии в салоне автобуса находилось 50 пассажиров, идет проверка, добавили в ведомстве.
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