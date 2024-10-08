https://ria.ru/20241008/ekaterinburg-1976925154.html

В Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.10.2024

В Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Рейсовый автобус с 50 пассажирами столкнулся с легковой машиной в Екатеринбурге, пострадали пенсионерка и трехлетний ребенок, сообщила пресс-служба свердловской РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:51

2024-10-08T11:51

2024-10-08T12:23

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Рейсовый автобус с 50 пассажирами столкнулся с легковой машиной в Екатеринбурге, пострадали пенсионерка и трехлетний ребенок, сообщила пресс-служба свердловской ГАИ. По данным ведомства, водитель автомашины Lada Largus при совершении поворота с улицы Амундсена на Московскую не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ПАЗ. "Пострадал трехлетний пассажир общественного транспорта и 71-летняя женщина-пассажир легковой автомашины. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", – говорится в сообщении. В момент аварии в салоне автобуса находилось 50 пассажиров, идет проверка, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург