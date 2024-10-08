https://ria.ru/20241008/efimov-1976946847.html

Ефимов: Москва выделила 17 гектаров для инвестпроектов на западе города

Ефимов: Москва выделила 17 гектаров для инвестпроектов на западе города - РИА Новости, 08.10.2024

Ефимов: Москва выделила 17 гектаров для инвестпроектов на западе города

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столица выделила инвесторам и застройщикам в аренду земельные участки, общая площадь которых... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:08

2024-10-08T14:08

2024-10-08T14:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) столица выделила инвесторам и застройщикам в аренду земельные участки, общая площадь которых составляет около 17 гектаров, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места. На западе столицы с начала 2024 года инвесторам предоставлено почти 17 гектаров земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов в рамках МаИП. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что общая площадь возводимой недвижимости составит более 245 тысяч квадратных метров, а два земельных участка общей площадью свыше 11 гектаров выделили для новых производств.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что два участка, общая площадь которых более 0,7 гектара и 1,2 гектара предоставили в Солнцеве. Здесь построят объекты образования. На улице Матросова для жителей появится детский сад на 350 мест, а на Родниковой улице – дошкольное учреждение для 200 ребят.Помимо этого, в Раменках построят центр дополнительного образования для воспитанников центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, добавляется в пресс-релизе. Также в Ново-Переделкине выделили 0,63 гектар для расширения спортивного кластера "Арктика". Тут расположены ледовые арены, футбольные поля, тренажерные залы, бассейн и много другое.Предоставление земельных участков без торгов и по льготной ставке один рубль в год является одной из ключевых мер поддержки индустриального строительства Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации МаИП с начала 2024 года инвесторам предоставлено около 220 гектаров земли, что почти в два раза больше, чем за такой же период прошлого года.

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин