https://ria.ru/20241008/drevniyegipet-1976930834.html

Пушкинский музей показывает свою египетскую коллекцию в Нижнем Новгороде

Пушкинский музей показывает свою египетскую коллекцию в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 08.10.2024

Пушкинский музей показывает свою египетскую коллекцию в Нижнем Новгороде

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина представил более 80 предметов из египетской коллекции на выставке "Древний Египет. Искусство РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:02

2024-10-08T12:02

2024-10-08T12:02

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нижний новгород

россия

гмии (пушкинский музей)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина представил более 80 предметов из египетской коллекции на выставке "Древний Египет. Искусство бессмертия" в выставочном центре "Пакгауз" в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры РФ."В выставочном центре "Пакгауз" открылась выставка ГМИИ имени А. С. Пушкина "Древний Египет. Искусство бессмертия" при участии Нижегородского государственного художественного музея. В экспозицию вошло более 80 предметов из собрания Пушкинского музея, обладающего крупнейшей коллекцией древнеегипетского искусства в России. Выставка реализована в рамках нацпроекта "Культура" и ранее уже была показана во Владивостоке и Новосибирске. Теперь ее смогут увидеть в Нижнем Новгороде", - рассказали в ведомстве.Пространство выставки разделено на несколько частей, посвященных различным аспектам представлений египтян о бессмертии и загробной жизни. В разделе "Теология бессмертия" посетители увидят рельефный блок из гробницы с изображением погребальной процессии и ритуала магического оживления мумии, отметили в пресс-службе.Тематический блок "Монументальность бессмертия" представляет наиболее значимые культовые предметы, а также статую египтянина Нефермену, держащего стелу с гимном солнечному богу Ра. В разделе "Эстетика бессмертия" можно познакомиться с артефактами, некогда наполнявшими египетские гробницы, а в части "Материальность бессмертия" ключевым экспонатом стал расписной деревянный саркофаг, принадлежавший египтянину по имени Иретхоререру.Центральное место в экспозиции занимают 3D-реконструкции облика древних египтян – молодой женщины 20–25 лет и мужчины 30–40 лет, созданные благодаря проведенным исследованиям. Они дают посетителям возможность представить, как выглядели жители давно исчезнувшей цивилизации долины Нила.Гости экспозиции смогут посетить лекции со специалистами-египтологами. Они осветят различные стороны жизни древних египтян и раскроют тему влияния древнеегипетского искусства на мировую культуру.Кроме того, в рамках выставочного проекта будут проводиться занятия по созданию рельефа, рисунка и живописи. Музей также открыл детскую лабораторию, в которой ребята смогут попробовать себя в семи профессиях и даже реализовать собственный выставочный проект.Экспозиция будет открыта для посетителей до 19 января 2025 года.

https://ria.ru/20240927/vystavka-1975105970.html

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нижний новгород, россия, гмии (пушкинский музей)