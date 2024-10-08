https://ria.ru/20241008/dispanserizatsiya-1977022449.html

Диспансеризацию по субботам в ярославских больницах будут проводить за час

Диспансеризацию по субботам в ярославских больницах будут проводить за час - РИА Новости, 08.10.2024

Диспансеризацию по субботам в ярославских больницах будут проводить за час

Диспансеризацию по субботам в медучреждениях Ярославской области для удобства пациентов будут проводить за один час, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:12

ярославская область

михаил евраев

заволжский район

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Диспансеризацию по субботам в медучреждениях Ярославской области для удобства пациентов будут проводить за один час, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пилотный проект, как сообщает правительство области, уже реализуется в поликлинике Заволжского района Ярославля на улице Маяковского, 61. "Сделали "зеленый коридор" для тех, кто хочет посвятить часть своего выходного дня здоровью. Прием расписан по минутам. Маршрут четко выстроен. Консультации и диагностические процедуры – рентген, маммография – занимают всего один час. Отработаем схему и внедрим сначала во всех поликлиниках клинической больницы №3, а потом в других учреждениях региона", - рассказал Михаил Евраев. По данным министра здравоохранения Ярославской области Сергея Луганского, всего в этом году диспансеризацию могут пройти порядка 500 тысяч жителей региона. "Около 320 тысяч человек - 64% - это уже сделали, а план по углубленной диспансеризации выполнен почти на 88%. Традиционно очень активно участвуют в процессе жители Угличского, Ростовского районов и рыбинцы, прикрепленные к больнице имени Пирогова", - сказал Луганский. По завершении диспансеризации пациентам выдают сертификаты, которые дают право на скидку при получении платных услуг в больнице, отмечают в областном правительстве.

https://ria.ru/20241004/bolnitsa-1976435091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил евраев, заволжский район, ярославль