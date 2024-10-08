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СК завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой - РИА Новости, 08.10.2024
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15:17 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/delo--1976994279.html
СК завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой
СК завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой - РИА Новости, 08.10.2024
СК завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой
Следователи возбудили уголовное дело после информации в соцсетях о нападении этнической группы на сына участника СВО в Новокуйбышевске, сообщило управление СК... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:17
2024-10-08T15:17
россия
происшествия
новокуйбышевск
самарская область
михаил матвеев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации в соцсетях о нападении этнической группы на сына участника СВО в Новокуйбышевске, сообщило управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале. Как отмечается, в соцмедиа появились данные о противоправном поведении этнической группы мужчин в Новокуйбышевске: 3 октября несколько человек создали аварийную ситуацию на дороге и подрезали автомобиль, заставив водителя выйти из автомобиля, а затем начали избивать его. Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале написал, что отец пострадавшего молодого человека сейчас находится в зоне СВО. Сын госпитализирован в больницу. "По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту нападения на сына участника СВО. Следственным отделом по городу Новокуйбышевску следственного управления СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении областного СУСК России. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на задержание нападавших и установление всех обстоятельств преступления.
https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
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россия
новокуйбышевск
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россия, происшествия, новокуйбышевск, самарская область, михаил матвеев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Россия, Происшествия, Новокуйбышевск, Самарская область, Михаил Матвеев, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
СК завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой

СК РФ завел дело после сообщений о нападении на сына участника СВО под Самарой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после информации в соцсетях о нападении этнической группы на сына участника СВО в Новокуйбышевске, сообщило управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в соцмедиа появились данные о противоправном поведении этнической группы мужчин в Новокуйбышевске: 3 октября несколько человек создали аварийную ситуацию на дороге и подрезали автомобиль, заставив водителя выйти из автомобиля, а затем начали избивать его.
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Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев в своем Telegram-канале написал, что отец пострадавшего молодого человека сейчас находится в зоне СВО. Сын госпитализирован в больницу.
"По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту нападения на сына участника СВО. Следственным отделом по городу Новокуйбышевску следственного управления СК РФ по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении областного СУСК России.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на задержание нападавших и установление всех обстоятельств преступления.
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РоссияПроисшествияНовокуйбышевскСамарская областьМихаил МатвеевСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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