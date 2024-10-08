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Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров - РИА Новости, 08.10.2024
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16:14 08.10.2024 (обновлено: 16:15 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/blogery-1977007787.html
Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров
Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров - РИА Новости, 08.10.2024
Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров
Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам, Telegram-каналы которых насчитывают более 10 тысяч... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:14
2024-10-08T16:15
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам, Telegram-каналы которых насчитывают более 10 тысяч подписчиков: прошедшие верификацию в Роскомнадзоре получат специальную плашку в профиле, рассказал зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин."По моей информации, Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам. Он будет оперативно внедрен после того, как закон вступит в силу – точно так же, как в свое время платформой был внедрен функционал для работы с Единым реестром интернет-рекламы. Telegram-каналы, которые насчитывают более 10 тысяч подписчиков, прошедшие верификацию в Роскомнадзоре, получат специальную плашку в профиле", — сказал он РИА Новости.Депутат отметил, что мессенджер также заинтересован в том, чтобы фейков и провокаций становилось меньше.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, госдума рф, антон горелкин
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Госдума РФ, Антон Горелкин
Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров

Горелкин: Telegram готовит плашка для маркировки сертифицированных РКН блогеров

© iStock.com / South_agencyДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / South_agency
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам, Telegram-каналы которых насчитывают более 10 тысяч подписчиков: прошедшие верификацию в Роскомнадзоре получат специальную плашку в профиле, рассказал зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
"По моей информации, Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам. Он будет оперативно внедрен после того, как закон вступит в силу – точно так же, как в свое время платформой был внедрен функционал для работы с Единым реестром интернет-рекламы. Telegram-каналы, которые насчитывают более 10 тысяч подписчиков, прошедшие верификацию в Роскомнадзоре, получат специальную плашку в профиле", — сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что мессенджер также заинтересован в том, чтобы фейков и провокаций становилось меньше.
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Вчера, 14:34
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramГосдума РФАнтон Горелкин
 
 
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