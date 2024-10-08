https://ria.ru/20241008/blogery-1977007787.html

Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров

Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров - РИА Новости, 08.10.2024

Telegram готовит функционал для маркировки сертифицированных РКН блогеров

Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам, Telegram-каналы которых насчитывают более 10 тысяч... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:14

2024-10-08T16:14

2024-10-08T16:15

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram

госдума рф

антон горелкин

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам, Telegram-каналы которых насчитывают более 10 тысяч подписчиков: прошедшие верификацию в Роскомнадзоре получат специальную плашку в профиле, рассказал зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин."По моей информации, Telegram готовит необходимый функционал для выполнения новых законодательных требований к блогерам. Он будет оперативно внедрен после того, как закон вступит в силу – точно так же, как в свое время платформой был внедрен функционал для работы с Единым реестром интернет-рекламы. Telegram-каналы, которые насчитывают более 10 тысяч подписчиков, прошедшие верификацию в Роскомнадзоре, получат специальную плашку в профиле", — сказал он РИА Новости.Депутат отметил, что мессенджер также заинтересован в том, чтобы фейков и провокаций становилось меньше.

https://ria.ru/20241008/rutube--1976983357.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, госдума рф, антон горелкин