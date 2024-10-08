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Проект по сохранению культурного наследия запустил beeline cloud

Проект по сохранению культурного наследия запустил beeline cloud - РИА Новости, 08.10.2024

Проект по сохранению культурного наследия запустил beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил социальный проект "Городские легенды", направленный на цифровое воссоздание утраченных... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:57

2024-10-08T18:57

2024-10-08T18:57

россия

вымпелком

билайн

технологии

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud запустил социальный проект "Городские легенды", направленный на цифровое воссоздание утраченных или измененных городских шедевров архитектуры по всей России, сообщает пресс-служба компании."Мы расширяем миссию хранения и восстановления данных для бизнеса, и переносим ее на культурное наследие, чтобы спасти важные исторические объекты и восстановить утраченные данные, которые разрозненно находятся в архивах и фотографиях", - уточнили в организации.Миссия проектаМногие исторические здания и архитектурные шедевры исчезли с карт российских городов, а некоторые — утрачены навсегда. "Городские легенды" стремятся воссоздать эти утраченные культурные ценности, показывая, как бы они выглядели в современном городском контексте. Цель проекта — сохранить память о них для будущих поколений и предоставить возможность каждому горожанину увидеть, как эти объекты могли бы вписаться в городской пейзаж сегодня."Восстановление и сохранение данных — ключевые аспекты безопасности, которым мы уделяем особое внимание. При этом сохранность исторически значимых объектов культурного наследия, важных в масштабах всего человечества, определяет схожую параллель с бизнесом, когда безопасность данных выносится на первый план. Мы видим здесь особую связь, и она находит отражение в нашем проекте. Присоединяясь к "Городским легендам", вы вносите существенный вклад в формирование историко-культурного облика, что особенно важно для будущих поколений", — сказала директор по маркетингу beeline cloud Юлия Гусарова, ее слова приводит пресс-служба.Совместный проект с активистами и специалистамиПроект строится на принципах коллективной работы с активистами, энтузиастами, историками и неравнодушными гражданами. Мы активно приглашаем людей, которые собирают архивные фотографии и материалы об утраченных зданиях, делиться этими данными через нашу платформу.Проект уже привлек внимание профессиональных сообществ и специалистов, включая Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Союз художников России, Санкт-Петербургский союз художников, Всероссийскую Ассоциацию историков искусства и художественных критиков (АИС), Международную Ассоциацию искусствоведов, Академию художеств, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петровскую Академию наук и искусств и школу живописи и рисунка Path your art (развивайте свое искусство). Эти организации выражают свою поддержку проекту, что подчеркивает его значимость не только для широкой общественности, но и для профессионалов, занятых в сфере сохранения культурного наследия.Интерактивное участие пользователейЛюбой пользователь может добавить свою "легенду" — объект, который представляет культурную или историческую ценность, — на интерактивную карту проекта. После модерации его можно будет увидеть на сайте и голосовать за его оцифровку. В рамках проекта намерены оцифровывать новые объекты, набравшие наибольшее количество голосов, каждые два месяца.Планы на будущееВ дальнейшем проект планирует расширить свою работу, в том числе на сохранение мозаик, витражей и панно, которые также подвержены риску исчезновения. Важным шагом станет сотрудничество с учащимися и выпускниками художественных школ, которые будут разрабатывать макеты утраченных объектов, основываясь на идее защиты данных. Эти проекты будут добавлены на интерактивную карту, а лучшие из них — реализованы и установлены в различных городах России.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP2WvXcXN3

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, технологии