https://ria.ru/20241008/bezrabotitsa-1976912956.html

Голикова назвала регионы с наименьшим уровнем безработицы

Голикова назвала регионы с наименьшим уровнем безработицы - РИА Новости, 08.10.2024

Голикова назвала регионы с наименьшим уровнем безработицы

Наименьший уровень безработицы в России отмечен в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии международной организации труда, сообщила вице-премьер РФ РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:11

2024-10-08T11:11

2024-10-08T11:11

россия

татьяна голикова

международная организация труда

безработица

общество

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Наименьший уровень безработицы в России отмечен в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии международной организации труда, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной комиссии по реагированию на ситуацию на рынке труда. "Показатели безработицы на рынке труда остаются рекордно низкими – 2,4% по методологии Международной организации труда. Самый низкий показатель уровня безработицы в Центральном федеральном округе – 1,8% по методологии МОТ", - передаются в сообщении аппарата слова Голиковой. Отмечается, что по состоянию на сентябрь центры занятости приступили к обучению 72 тысячи человек или 70% от плана. Завершили обучение 18 тысяч человек, из них 12 тысяч нашли работу в период обучения или после его завершения. "Кроме того, реализуются мероприятия по стимулированию найма отдельных категорий граждан. На единую цифровую платформу "Работа России" поступило порядка 46 тысяч заявлений от 14 тысяч работодателей на 135 561 рабочее место. Наибольшее количество рабочих мест заявлено в сфере образования", - уточнили в сообщении. Кроме того, по программе повышения трудовой мобильности граждан работают в 71 российском регионе. Предложение о переезде в другой субъект федерации или в пределах одного субъекта получили 161 тысяча человек. Согласно секретариату, в мероприятиях по организации общественных работ для безработных граждан участвуют 1053 предприятия, мерой воспользовались более 8 тысяч человек. "Наиболее востребованные направления работ - озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции", - добавили в аппарате. -0-

https://ria.ru/20240912/bezrabotitsa-1972318088.html

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Ольга Фомченкова

россия, татьяна голикова, международная организация труда, безработица, общество