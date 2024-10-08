https://ria.ru/20241008/bezhentsy-1977013463.html

Беженцы из Газы рассказали, как строят новую жизнь в Чечне

Беженцы из Газы рассказали, как строят новую жизнь в Чечне - РИА Новости, 08.10.2024

Беженцы из Газы рассказали, как строят новую жизнь в Чечне

Беженцы из сектора Газа вспоминают, что немало удивились, когда глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил их встретиться на пустыре. Загадка вскоре разрешилась: на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:35

2024-10-08T16:35

2024-10-08T16:36

россия

грозный

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 8 окт — РИА Новости. Беженцы из сектора Газа вспоминают, что немало удивились, когда глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил их встретиться на пустыре. Загадка вскоре разрешилась: на участке за считаные месяцы для них построили комфортабельный микрорайон. С начала кровопролитной войны в палестинском анклаве Россия эвакуировала оттуда свыше тысячи человек, 200 из них нашли новый дом в Чечне, где беженцев обеспечили буквально всем - от теплой одежды до меблированных квартир, от рабочих мест до культурной автономии. "Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил нас встретиться с ним. По не известным нам тогда причинам встреча была организована на пустыре, и там он нам сказал, что на этом участке для нас будут построены дома. Это был великий момент", - рассказал РИА Новости переселенец из Газы Насиф Аль-Хадж. За пять месяцев вырос целый поселок - пять двухэтажных корпусов из красного кирпича с просторными и полностью обставленными квартирами для каждой семьи, с зелеными газонами и детскими площадками. "Глава сам лично приехал, дал старт строительству, и спустя пять месяцев все было готово. Сегодня они живут в пятикомнатных квартирах, больших и красивых… Им оставалось просто зайти и сесть на свои новые диваны, лечь спать на новые кровати", - рассказывает директор информационного агентства "Грозный-информ" Артур Гичкаев, который курирует помощь беженцам. Параллельно с заботой о повседневных нуждах палестинцев республиканские власти запустили программу их полноценной интеграции, устроив детей в школы и университеты, их родителей - на курсы русского языка, профессиональной переподготовки, подбирая им рабочие места. Палестинцы сами не хотели быть иждивенцами. "Мы с самого начала просили предоставить нам возможность выйти на рынок труда. Мы отказываемся быть обузой для кого-либо или правительства Чечни. Мы включились в работу напрямую, поскольку имеем длительный и достаточный опыт, который мы продемонстрировали здесь в нашей работе", - говорит врач-дантист Ихаб Салах. Гичкаев рассказывает, что ни разу ни от кого не слышал плохого отзыва о работниках из сектора Газа, среди которых есть врачи и инженеры, в том числе с российскими и советскими дипломами. "Все говорят: "Нам нужны были такие специалисты. Как хорошо, что они приехали"… Очень высокопрофессиональные люди. Были случаи, что они даже жизни спасали нашим местным людям, сделали несколько операций", - говорит он. Собеседник агентства отметил высокий уровень палестинских специалистов. "Молодцы, хорошие специалисты. Как видите, мы помогаем, и они нам помогают", - добавил Гичкаев. О том же говорит и Лом-Али Висаитов, главный врач одной из стоматологических поликлиник Грозного, куда на работу пришел специалист-палестинец Салах. "Он наших людей лечит, хороший врач. Я же спрашиваю, не захожу, чтобы не мешать, но я же все знаю. Даже мимо прохожу, даже спиной чувствую, кто как работает. Наш человек", - говорит Висаитов. "Я совсем свой. Я здесь свой", - подтверждает Салах, который уже начал учить чеченский язык. Особой заботой окружены дети, если они и выделяются в кругу ровесников, то только огромными темными глазами. "Узнаете, наверное, ваших деток красивых, вот эти глазки красивые", - говорит воспитательница детского сада. По ее словам, некоторые дети понимают русский язык. "Младшие группы - им тяжелее, конечно. А в подготовительной группе, мне кажется, они уже адаптировались, у них никаких проблем нет в общении с детьми. По-русски они понимают, но стесняются говорить, но к этому тоже мы движемся", - добавила она. Малышей кормят с ложки, с ними водят хороводы, ставят театральные сценки. Они еще смущаются и порой прячутся в объятиях воспитателей, а школьники улыбчивы и уверены в себе, рассказывают об успехах в русском и чеченском, с гордостью демонстрируют в школьных коридорах куфии - платки в черно-белую клетку, национальный символ палестинцев. "Я надеюсь закончить школу и вернуться в Газу, чтобы её отстроить, заново увидеть своих родных", - делится планами на будущее старшеклассник. Запустив программу всесторонней интеграции новых жителей, власти Чечни позаботились о том, чтобы у них была возможность сохранить свою самобытность. Для этого на прошлой неделе в республике объявили о создании палестинской национально-культурной автономии. "Мы им показали нашу любовь, наше сопереживание, мы им показали, что мы братья, мы мусульмане, мы единое целое. Они уже часть Чеченской Республики, мы уже один народ", - говорит Гичкаев.

https://ria.ru/20241004/erdogan-1976417807.html

https://ria.ru/20241007/obse-1976841555.html

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россия, грозный, рамзан кадыров