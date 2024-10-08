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В Белоруссии расследуют возможное применение оружия польскими силовиками - РИА Новости, 08.10.2024
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17:15 08.10.2024 (обновлено: 18:36 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/belorussija-1977024166.html
В Белоруссии расследуют возможное применение оружия польскими силовиками
В Белоруссии расследуют возможное применение оружия польскими силовиками - РИА Новости, 08.10.2024
В Белоруссии расследуют возможное применение оружия польскими силовиками
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что проводит расследование по факту возможного применения польскими силовиками оружия по людям, находящимся на белорусской... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:15
2024-10-08T18:36
в мире
белоруссия
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что проводит расследование по факту возможного применения польскими силовиками оружия по людям, находящимся на белорусской территории."По факту применения оружия польскими силовиками по лицу, находящемуся на белорусской территории, проводится расследование", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.Поясняется, что 7 октября 2024 года появились видеоматериалы, содержащие признаки применения огнестрельного оружия военнослужащими Республики Польша по лицам, находящимся на территории Белоруссии."По содержанию видеоролика отчетливо видно, что автоматическое оружие было применено непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним Государственную границу Республики Беларусь", - отмечается в сообщении. Госпогранкомитет заявил, что это "является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства Республики Польша"."По данной информации проводится расследование, в ходе которого устанавливаются свидетели и пострадавшие лица от этих противоправных действий. Кроме этого, на основании данных, полученных системой технического наблюдения, проводится комплекс мероприятий по установлению личности польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку, находящемуся на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, автор ролика снимает вооруженных людей в спецэкипировке, находящихся за забором, и поясняет на английском языке, что это польская армия. Человек за забором производит два выстрела, на видео слышен вскрик мужчины. Мужчина предупреждает, что ведет запись инцидента, и удаляется от пограничного заграждения.В августе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
https://ria.ru/20241004/polsha-1976432247.html
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в мире, белоруссия
В мире, Белоруссия
В Белоруссии расследуют возможное применение оружия польскими силовиками

Минск расследует применение оружия польскими силовиками по человеку в Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусскую границу
Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусскую границу - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие десантных войск Белоруссии патрулируют белорусскую границу. Архивное фото
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что проводит расследование по факту возможного применения польскими силовиками оружия по людям, находящимся на белорусской территории.
"По факту применения оружия польскими силовиками по лицу, находящемуся на белорусской территории, проводится расследование", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.
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Поясняется, что 7 октября 2024 года появились видеоматериалы, содержащие признаки применения огнестрельного оружия военнослужащими Республики Польша по лицам, находящимся на территории Белоруссии.
"По содержанию видеоролика отчетливо видно, что автоматическое оружие было применено непосредственно через польское инженерное заграждение и проходящую за ним Государственную границу Республики Беларусь", - отмечается в сообщении. Госпогранкомитет заявил, что это "является пограничным инцидентом, совершенным с польской территории сотрудником силового ведомства Республики Польша".
"По данной информации проводится расследование, в ходе которого устанавливаются свидетели и пострадавшие лица от этих противоправных действий. Кроме этого, на основании данных, полученных системой технического наблюдения, проводится комплекс мероприятий по установлению личности польского военнослужащего, возможно, осуществившего выстрел по человеку, находящемуся на территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, автор ролика снимает вооруженных людей в спецэкипировке, находящихся за забором, и поясняет на английском языке, что это польская армия. Человек за забором производит два выстрела, на видео слышен вскрик мужчины. Мужчина предупреждает, что ведет запись инцидента, и удаляется от пограничного заграждения.
В августе президент Польши Анджей Дуда подписал закон, разрешающий солдатам на границе использовать оружие в отношении нелегальных мигрантов.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
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