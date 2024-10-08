В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации
В Белоруссии в ходе проверки армии развернули более 10 пунктов наведения авиации
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Павел Муравейко инспектирует мероприятия проверки боевой готовности
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Павел Муравейко инспектирует мероприятия проверки боевой готовности
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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии, говорится в сообщении начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны республики Павла Муравейко.
"В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения", - приводятся его слова в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства.
Муравейко напомнил, что генштаб вооруженных сил Белоруссии проводит ряд внезапных проверок соединений и войсковых частей. По его словам, "акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению".