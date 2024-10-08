https://ria.ru/20241008/belorussija-1976999807.html

В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации

В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации - РИА Новости, 08.10.2024

В Белоруссии развернули более десяти пунктов наведения авиации

Более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии, говорится в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:33

2024-10-08T15:33

2024-10-08T15:38

безопасность

белоруссия

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими запаса, развернуто в Белоруссии в рамках проверки боеготовности армии, говорится в сообщении начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны республики Павла Муравейко. "В настоящее время на территории страны развернуто более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, которые прибыли из запаса. Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения", - приводятся его слова в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. Муравейко напомнил, что генштаб вооруженных сил Белоруссии проводит ряд внезапных проверок соединений и войсковых частей. По его словам, "акцент сделан на соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО, на проверке их готовности и способности выполнять задачи по предназначению".

https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976407021.html

белоруссия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, вооруженные силы белоруссии