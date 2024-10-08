В Белоруссии 45 человек стали фигурантами дела по обвинению в экстремизме
СК Белоруссии: фигурантами дела о захвате власти стали 45 человек
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 8 окт - РИА Новости. В Белоруссии фигурантами дела по обвинению в экстремизме и захвате власти стали 45 человек, сообщает Следственный комитет республики.
"Платформа 2025" – новое надгробие достижений экстремистов. Еще 45 человек стали фигурантами уголовных дел. Установлено, что с целью получения новых "грантов" за рубежом продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований. В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу – "Платформа 2025". Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "помимо уже известных участников экстремистских формирований, правоохранительными органами Беларуси дополнительно установлены еще 22 лица, которые присоединились к деятельности (экс-кандитата в президенты Белоруссии Светланы) Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем". В СК сообщили, что они признаны подозреваемыми, действия квалифицированы по части 1 статьи 357 Уголовного кодекса Белоруссии.
Кроме того, для отчета перед кураторами и наглядной имитации поддержки радикалов, членами экстремистского формирования "Народные посольства" и его структурного подразделения "Беларусы зарубежья" были организованы малочисленные уличные собрания в разных странах. Среди участников уличных акций дополнительно установлены и идентифицированы 23 человека, которые пополнили список действующих подозреваемых по уголовному делу. Правовая оценка их действиям дана в рамках части 3 статьи 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, отмечает Следственный комитет.
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