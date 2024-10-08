https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html

Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина

Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина - РИА Новости, 08.10.2024

Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина

Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:45

2024-10-08T16:45

2024-10-08T17:25

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израиль

украина

джо байден

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге War ("Война"), которая попала в распоряжение телеканала CNN.Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина "исчадием зла", говорится в материале.В книге также приводятся некоторые другие выражения Байдена: израильский премьер, по его мнению, "гребаный лжец", а кандидат в президенты США Дональд Трамп — "гребаный урод". Кроме того, один из друзей американского лидера признался: тот звонит ему, чтобы свободно оскорблять других политиков. Когда неназванный друг признался в этом вице-президенту Камале Харрис, она ответила, что Байдену, похоже, по такой же причине комфортно в ее компании, пишет Вудворд. Говоря о Путине, глава Белого дома давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав его "убийцей". После начала спецоперации на Украине президент США прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.

https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html

https://ria.ru/20240901/peskov-1969814530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, биньямин нетаньяху