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Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина - РИА Новости, 08.10.2024
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16:45 08.10.2024 (обновлено: 17:25 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html
Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина
Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина - РИА Новости, 08.10.2024
Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина
Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:45
2024-10-08T17:25
в мире
сша
израиль
украина
джо байден
владимир путин
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге War ("Война"), которая попала в распоряжение телеканала CNN.Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина "исчадием зла", говорится в материале.В книге также приводятся некоторые другие выражения Байдена: израильский премьер, по его мнению, "гребаный лжец", а кандидат в президенты США Дональд Трамп — "гребаный урод". Кроме того, один из друзей американского лидера признался: тот звонит ему, чтобы свободно оскорблять других политиков. Когда неназванный друг признался в этом вице-президенту Камале Харрис, она ответила, что Байдену, похоже, по такой же причине комфортно в ее компании, пишет Вудворд. Говоря о Путине, глава Белого дома давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав его "убийцей". После начала спецоперации на Украине президент США прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина

Журналист Вудворд: Байден называл Путина исчадием зла, а Трампа гребаным уродом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге War ("Война"), которая попала в распоряжение телеканала CNN.
Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина "исчадием зла", говорится в материале.
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В книге также приводятся некоторые другие выражения Байдена: израильский премьер, по его мнению, "гребаный лжец", а кандидат в президенты США Дональд Трамп — "гребаный урод".
Кроме того, один из друзей американского лидера признался: тот звонит ему, чтобы свободно оскорблять других политиков. Когда неназванный друг признался в этом вице-президенту Камале Харрис, она ответила, что Байдену, похоже, по такой же причине комфортно в ее компании, пишет Вудворд.
Говоря о Путине, глава Белого дома давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав его "убийцей". После начала спецоперации на Украине президент США прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
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В миреСШАИзраильУкраинаДжо БайденВладимир ПутинДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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