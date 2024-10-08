Стало известно, как Байден оскорблял мировых лидеров, в том числе Путина
Журналист Вудворд: Байден называл Путина исчадием зла, а Трампа гребаным уродом
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден нелестно отзывается о мировых лидерах, в том числе о российском коллеге Владимире Путине и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, рассказал журналист Боб Вудворд в новой книге War ("Война"), которая попала в распоряжение телеканала CNN.
Так, в разговоре с советниками вскоре после начала спецоперации на Украине глава Белого дома назвал Путина "исчадием зла", говорится в материале.
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В книге также приводятся некоторые другие выражения Байдена: израильский премьер, по его мнению, "гребаный лжец", а кандидат в президенты США Дональд Трамп — "гребаный урод".
Кроме того, один из друзей американского лидера признался: тот звонит ему, чтобы свободно оскорблять других политиков. Когда неназванный друг признался в этом вице-президенту Камале Харрис, она ответила, что Байдену, похоже, по такой же причине комфортно в ее компании, пишет Вудворд.
Говоря о Путине, глава Белого дома давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав его "убийцей". После начала спецоперации на Украине президент США прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Российский лидер в ответ пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало.
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