Рейтинг@Mail.ru
Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/armeniya-1976978095.html
Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы
Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы - РИА Новости, 08.10.2024
Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:11
2024-10-08T14:11
ереван
москва
армения
никол пашинян
владимир путин
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976974684_0:200:3177:1987_1920x0_80_0_0_a2550c15da2c5dc93de3d411b9172558.jpg
ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за последние месяцы. "Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог", - сказал Пашинян. Он отметил, что во время недавнего визита в Армению российского вице-премьера Алексея Оверчука состоялось состоялось содержательное обсуждение всех вопросов повестки. "В начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС. На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества и повестки Республики Армения, Российской Федерации с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. И я очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html
ереван
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976974684_555:41:3177:2008_1920x0_80_0_0_8cc9155b409d68fca08b3ef93a991c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, москва, армения, никол пашинян, владимир путин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Ереван, Москва, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы

Пашинян заявил об активном политическом диалоге с Москвой за последние месяцы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за последние месяцы.
«
"Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог", - сказал Пашинян.
Он отметил, что во время недавнего визита в Армению российского вице-премьера Алексея Оверчука состоялось состоялось содержательное обсуждение всех вопросов повестки.
"В начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС. На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества и повестки Республики Армения, Российской Федерации с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. И я очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Межгосударственные отношения России и Армении
Вчера, 00:43
 
ЕреванМоскваАрменияНикол ПашинянВладимир ПутинАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала