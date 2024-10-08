https://ria.ru/20241008/armeniya-1976978095.html

Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы

Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы - РИА Новости, 08.10.2024

Пашинян отметил активный диалог Еревана и Москвы за последние месяцы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:11

2024-10-08T14:11

2024-10-08T14:11

ереван

москва

армения

никол пашинян

владимир путин

алексей оверчук

евразийский экономический союз

в мире

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ЕРЕВАН, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об активном политическом диалоге между Ереваном и Москвой за последние месяцы. "Очень рад констатировать, что в течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог", - сказал Пашинян. Он отметил, что во время недавнего визита в Армению российского вице-премьера Алексея Оверчука состоялось состоялось содержательное обсуждение всех вопросов повестки. "В начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС. На полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества и повестки Республики Армения, Российской Федерации с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. И я очень рад этой возможности", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

ереван

москва

армения

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Ольга Фомченкова

ереван, москва, армения, никол пашинян, владимир путин, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире