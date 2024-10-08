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Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
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18:51 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/armenija-1977049090.html
Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков
Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024
Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков
Армения и Азербайджан так или иначе продолжают свой диалог в рамках СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:51
2024-10-08T18:51
армения
азербайджан
россия
дмитрий песков
ильхам алиев
никол пашинян
снг
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армения и Азербайджан так или иначе продолжают свой диалог в рамках СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ", - сказал Песков "Известиям". Ранее в Москве состоялся саммит СНГ, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ria.ru/20241008/peskov-1977046778.html
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армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, снг, в мире
Армения, Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, СНГ, В мире
Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков

Песков: Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ

© Фото : Пресс-служба Президента РоссииСаммит СНГ
Саммит СНГ - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Пресс-служба Президента России
Саммит СНГ
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армения и Азербайджан так или иначе продолжают свой диалог в рамках СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ", - сказал Песков "Известиям".
Ранее в Москве состоялся саммит СНГ, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Сотрудничество в СНГ имеет глубокий потенциал, заявил Песков
Вчера, 18:35
 
АрменияАзербайджанРоссияДмитрий ПесковИльхам АлиевНикол ПашинянСНГВ мире
 
 
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