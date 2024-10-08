https://ria.ru/20241008/armenija-1977049090.html

Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков

Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2024

Армения и Азербайджан продолжают диалог в рамках СНГ, заявил Песков

Армения и Азербайджан так или иначе продолжают свой диалог в рамках СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:51

2024-10-08T18:51

2024-10-08T18:51

армения

азербайджан

россия

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

снг

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армения и Азербайджан так или иначе продолжают свой диалог в рамках СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они продолжают свой диалог так или иначе в рамках СНГ", - сказал Песков "Известиям". Ранее в Москве состоялся саммит СНГ, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

https://ria.ru/20241008/peskov-1977046778.html

армения

азербайджан

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армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян, снг, в мире