https://ria.ru/20241008/arkheologi--1977011147.html

Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии

Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии - РИА Новости, 08.10.2024

Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии

Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:28

2024-10-08T16:28

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Раскопки в районе древнего фракийского города Перперикон ведет команда исследователей во главе с профессором Николаем Овчаровым. "Речь идет о целом квартале, который датируется XIII-XIV веками. Действительно, комплекс напоминает город хоббитов из культового фильма "Властелин колец", - сообщил репортер БНР с места событий. Как отмечается, в небольших домах, не больше 20 квадратных метров, жили целые семьи. Были найдены кухонная утварь, ручные мельницы, инструменты. Дома разделяли узкие улочки. Археологи предполагают, что в здесь жила бедная часть населения Перперикона, которое в то время насчитывала около 5 тысяч человек – примерно как население Вены в тот же период. Перперикон был расположен на 470-метровом скалистом холме. Считается, что именно в Перпериконе находится могила Орфея. В средние века это был важный городской центр Византийской империи.

https://ria.ru/20241003/ran-1976212919.html

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