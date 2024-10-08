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Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии - РИА Новости, 08.10.2024
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16:28 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/arkheologi--1977011147.html
Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии
Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии - РИА Новости, 08.10.2024
Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии
Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T16:28
2024-10-08T16:28
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Раскопки в районе древнего фракийского города Перперикон ведет команда исследователей во главе с профессором Николаем Овчаровым. "Речь идет о целом квартале, который датируется XIII-XIV веками. Действительно, комплекс напоминает город хоббитов из культового фильма "Властелин колец", - сообщил репортер БНР с места событий. Как отмечается, в небольших домах, не больше 20 квадратных метров, жили целые семьи. Были найдены кухонная утварь, ручные мельницы, инструменты. Дома разделяли узкие улочки. Археологи предполагают, что в здесь жила бедная часть населения Перперикона, которое в то время насчитывала около 5 тысяч человек – примерно как население Вены в тот же период. Перперикон был расположен на 470-метровом скалистом холме. Считается, что именно в Перпериконе находится могила Орфея. В средние века это был важный городской центр Византийской империи.
https://ria.ru/20241003/ran-1976212919.html
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болгария, вена, в мире
Болгария, Вена, В мире
Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Болгарии

БНР: археологи обнаружили квартал хоббитов при раскопках города на юге Болгарии

© iStock.com / Emrah GokcanРеставрация
Реставрация - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© iStock.com / Emrah Gokcan
Реставрация. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Раскопки в районе древнего фракийского города Перперикон ведет команда исследователей во главе с профессором Николаем Овчаровым.
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"Речь идет о целом квартале, который датируется XIII-XIV веками. Действительно, комплекс напоминает город хоббитов из культового фильма "Властелин колец", - сообщил репортер БНР с места событий.
Как отмечается, в небольших домах, не больше 20 квадратных метров, жили целые семьи. Были найдены кухонная утварь, ручные мельницы, инструменты. Дома разделяли узкие улочки. Археологи предполагают, что в здесь жила бедная часть населения Перперикона, которое в то время насчитывала около 5 тысяч человек – примерно как население Вены в тот же период.
Перперикон был расположен на 470-метровом скалистом холме. Считается, что именно в Перпериконе находится могила Орфея. В средние века это был важный городской центр Византийской империи.
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