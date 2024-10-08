https://ria.ru/20241008/antalja-1976891206.html

СМИ: экс-супруги из России судятся в Анталье из-за акций отеля

СМИ: экс-супруги из России судятся в Анталье из-за акций отеля - РИА Новости, 08.10.2024

СМИ: экс-супруги из России судятся в Анталье из-за акций отеля

Имущественный спор на 80 миллионов евро возник в турецкой курортной Анталье между гражданами России, владеющими отелем Crowne Plaza, пишет во вторник газета... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:46

2024-10-08T09:46

2024-10-08T09:46

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Имущественный спор на 80 миллионов евро возник в турецкой курортной Анталье между гражданами России, владеющими отелем Crowne Plaza, пишет во вторник газета Sabah. По информации газеты, владеющий 95% акций компании гражданин РФ Арби Алаудинов подал в суд заявление против экс-супруги Аллы Алаудиновой и сына Ахмеда Алаудинова, которым, по его словам, передал 5% акций компании на содержание. Однако, по словам Алаудинова, те провели заседание Совета директоров компании с поддельными документами, подписями и завладели акциями. Экс-супруга Алаудинова и её сын, в свою очередь, заявили, что Арби Алаудинов недавно передал 45% акций нынешней супруге, с которой якобы не находится в официальном браке, пытаясь уклониться от собственности. "Последнее слово в имущественном споре на 80 миллионов евро остается за судебными органами", - отмечается в газете. В рамках дела, возбужденного по жалобе предпринимателя Алаудинова, назначенный судом доверительный управляющий изучил бухгалтерские книги компании. "В отчете, представленном доверительным управляющим суду, было указано, что Арби Алаудинову не удалось представить никаких побудительных документов о том, что акции компании были официально переданы", - отметила газета.

https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html

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россия, анталья (провинция), в мире