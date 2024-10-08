США объявят о новых мерах военной поддержки Украины на этой неделе
Белый дом: США на неделе объявят о мерах военной и финансовой поддержки ВСУ
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США на этой неделе намерены сделать ряд "объявлений" в части оказания финансовой и военной поддержки Киеву, несмотря на отмену поездки президента Джо Байдена в Германию, заявила во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.
"Мы все еще обсуждаем, как будет складываться наше взаимодействие (на авиабазе - ред.) Рамштайн. Наша приверженность оказанию поддержки Украине - важнейшая часть этого процесса, и она остается неизменной, включая объявления о новых мерах в части оказания военной и финансовой поддержки", - сказала Саймонс в ходе ежедневного брифинга.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". Издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщало, что в Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где 12 октября пройдет саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Президент США, в свою очередь, заявил, что по-прежнему намерен посетить ФРГ и Анголу, но "в другой раз".
Согласно оценке Национальной метеорологической службы США, "Милтон" может стать тяжелейшим за последние 100 лет ураганом для агломерации города Тампа, если не изменит свою траекторию. Тампа, в агломерации которого проживают более 3 миллионов человек, расположен на западном побережье полуострова Флорида.
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