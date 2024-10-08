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Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN - РИА Новости, 08.10.2024
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12:47 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/amerika-1976950885.html
Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN
Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN - РИА Новости, 08.10.2024
Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN
Ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотели бы, чтобы американский лидер Джо Байден дольше оставался за рубежом и не... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:47
2024-10-08T12:47
в мире
сша
ангола
германия
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотели бы, чтобы американский лидер Джо Байден дольше оставался за рубежом и не мешал ее предвыборной кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Байден отправится с визитом в Анголу и в Германию, поездка продлится с 10 по 15 октября. "Никто из команды вице-президента (Харрис) не опечален тем, что Байден проведет целую неделю... за рубежом... Некоторые из них хотели бы, чтобы он провел там больше времени", - отмечает CNN. По информации телеканала, советники Харрис в преддверии выборов стремятся показать, как ее политическая программа отличается от курса Байдена, однако она, будучи его вице-президентом, вынуждена продолжать претворять в жизнь этот курс. Байден же, в свою очередь, продолжает привлекать к себе внимание, что в команде Харрис не считают уместным. Так, неожиданное появление президента в зале для регулярных пресс-конференций не было согласовано с помощниками Харрис, их уведомили о его участии в мероприятии за несколько минут до его начала. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html
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в мире, сша, ангола, германия, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ангола, Германия, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN

CNN: сотрудники команды Харрис хотят, чтобы Байден подольше оставался за рубежом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотели бы, чтобы американский лидер Джо Байден дольше оставался за рубежом и не мешал ее предвыборной кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Байден отправится с визитом в Анголу и в Германию, поездка продлится с 10 по 15 октября.
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"Никто из команды вице-президента (Харрис) не опечален тем, что Байден проведет целую неделю... за рубежом... Некоторые из них хотели бы, чтобы он провел там больше времени", - отмечает CNN.
По информации телеканала, советники Харрис в преддверии выборов стремятся показать, как ее политическая программа отличается от курса Байдена, однако она, будучи его вице-президентом, вынуждена продолжать претворять в жизнь этот курс. Байден же, в свою очередь, продолжает привлекать к себе внимание, что в команде Харрис не считают уместным. Так, неожиданное появление президента в зале для регулярных пресс-конференций не было согласовано с помощниками Харрис, их уведомили о его участии в мероприятии за несколько минут до его начала.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШААнголаГерманияКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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