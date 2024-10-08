https://ria.ru/20241008/amerika-1976950885.html

Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN

Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN - РИА Новости, 08.10.2024

Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN

Ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотели бы, чтобы американский лидер Джо Байден дольше оставался за рубежом и не... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:47

2024-10-08T12:47

2024-10-08T12:47

в мире

сша

ангола

германия

камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотели бы, чтобы американский лидер Джо Байден дольше оставался за рубежом и не мешал ее предвыборной кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Байден отправится с визитом в Анголу и в Германию, поездка продлится с 10 по 15 октября. "Никто из команды вице-президента (Харрис) не опечален тем, что Байден проведет целую неделю... за рубежом... Некоторые из них хотели бы, чтобы он провел там больше времени", - отмечает CNN. По информации телеканала, советники Харрис в преддверии выборов стремятся показать, как ее политическая программа отличается от курса Байдена, однако она, будучи его вице-президентом, вынуждена продолжать претворять в жизнь этот курс. Байден же, в свою очередь, продолжает привлекать к себе внимание, что в команде Харрис не считают уместным. Так, неожиданное появление президента в зале для регулярных пресс-конференций не было согласовано с помощниками Харрис, их уведомили о его участии в мероприятии за несколько минут до его начала. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20241005/ssha-1976453029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, ангола, германия, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024