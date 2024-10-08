Команда Харрис хочет, чтобы Байден подольше оставался за рубежом, пишет CNN
CNN: сотрудники команды Харрис хотят, чтобы Байден подольше оставался за рубежом
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ряд сотрудников команды кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис хотели бы, чтобы американский лидер Джо Байден дольше оставался за рубежом и не мешал ее предвыборной кампании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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"Никто из команды вице-президента (Харрис) не опечален тем, что Байден проведет целую неделю... за рубежом... Некоторые из них хотели бы, чтобы он провел там больше времени", - отмечает CNN.
По информации телеканала, советники Харрис в преддверии выборов стремятся показать, как ее политическая программа отличается от курса Байдена, однако она, будучи его вице-президентом, вынуждена продолжать претворять в жизнь этот курс. Байден же, в свою очередь, продолжает привлекать к себе внимание, что в команде Харрис не считают уместным. Так, неожиданное появление президента в зале для регулярных пресс-конференций не было согласовано с помощниками Харрис, их уведомили о его участии в мероприятии за несколько минут до его начала.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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