https://ria.ru/20241008/amerika-1976909161.html
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента - РИА Новости, 08.10.2024
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента
Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:01
2024-10-08T11:01
2024-10-08T11:01
в мире
карин жан-пьер
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского лидера Джо Байдена. "Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что теперь она занимает место среди таких близких советников президента, как Стив Ричетти и Майк Донилон. По словам неназванного чиновника из Белого дома, это назначение демонстрирует веру Байдена в нее и стремление окружить себя не похожими друг на друга людьми, представляющими разные поколения. Как отмечает ABC News, Карин Жан-Пьер - первая за многие годы пресс-секретарь, которая по совместительству занимает пост старшего советника. Она продолжит представлять Белый дом до конца срока Байдена.
https://ria.ru/20240725/bayden-1961848443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, США
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента
Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер повысили до старшего советника президента
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на администрацию американского лидера Джо Байдена.
"Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что теперь она занимает место среди таких близких советников президента, как Стив Ричетти и Майк Донилон. По словам неназванного чиновника из Белого дома, это назначение демонстрирует веру Байдена в нее и стремление окружить себя не похожими друг на друга людьми, представляющими разные поколения.
Как отмечает ABC News, Карин Жан-Пьер - первая за многие годы пресс-секретарь, которая по совместительству занимает пост старшего советника. Она продолжит представлять Белый дом до конца срока Байдена.