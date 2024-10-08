https://ria.ru/20241008/amerika-1976909161.html

Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента

Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента - РИА Новости, 08.10.2024

Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:01

2024-10-08T11:01

2024-10-08T11:01

в мире

карин жан-пьер

джо байден

сша

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского лидера Джо Байдена. "Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что теперь она занимает место среди таких близких советников президента, как Стив Ричетти и Майк Донилон. По словам неназванного чиновника из Белого дома, это назначение демонстрирует веру Байдена в нее и стремление окружить себя не похожими друг на друга людьми, представляющими разные поколения. Как отмечает ABC News, Карин Жан-Пьер - первая за многие годы пресс-секретарь, которая по совместительству занимает пост старшего советника. Она продолжит представлять Белый дом до конца срока Байдена.

https://ria.ru/20240725/bayden-1961848443.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша