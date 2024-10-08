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Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента - РИА Новости, 08.10.2024
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11:01 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/amerika-1976909161.html
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента - РИА Новости, 08.10.2024
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента
Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:01
2024-10-08T11:01
в мире
карин жан-пьер
джо байден
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского лидера Джо Байдена. "Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что теперь она занимает место среди таких близких советников президента, как Стив Ричетти и Майк Донилон. По словам неназванного чиновника из Белого дома, это назначение демонстрирует веру Байдена в нее и стремление окружить себя не похожими друг на друга людьми, представляющими разные поколения. Как отмечает ABC News, Карин Жан-Пьер - первая за многие годы пресс-секретарь, которая по совместительству занимает пост старшего советника. Она продолжит представлять Белый дом до конца срока Байдена.
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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, США
Пресс-секретаря Белого дома повысили до старшего советника президента

Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер повысили до старшего советника президента

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили до старшего советника президента, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на администрацию американского лидера Джо Байдена.
"Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что теперь она занимает место среди таких близких советников президента, как Стив Ричетти и Майк Донилон. По словам неназванного чиновника из Белого дома, это назначение демонстрирует веру Байдена в нее и стремление окружить себя не похожими друг на друга людьми, представляющими разные поколения.
Как отмечает ABC News, Карин Жан-Пьер - первая за многие годы пресс-секретарь, которая по совместительству занимает пост старшего советника. Она продолжит представлять Белый дом до конца срока Байдена.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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