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Появились новые подробности о погибших в Непале россиянах
Появились новые подробности о погибших в Непале россиянах - РИА Новости, 08.10.2024
Появились новые подробности о погибших в Непале россиянах
Тела погибших в Непале россиян пока не могут поднять из пропасти, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:58
2024-10-08T12:58
2024-10-08T12:58
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Тела погибших в Непале россиян пока не могут поднять из пропасти, сообщает Telegram-канал Mash."Вертолет не может приземлиться, спасатели собираются спускаться на лебедке", — говорится в публикации.Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7,6 тысячи метров.По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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в мире, непал, россия
Появились новые подробности о погибших в Непале россиянах
Mash: тела россиян, сорвавшихся с горы в Непале, не могут поднять из пропасти
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Тела погибших в Непале россиян пока не могут поднять из пропасти, сообщает Telegram-канал
Mash.
"Вертолет не может приземлиться, спасатели собираются спускаться на лебедке", — говорится в публикации.
Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7,6 тысячи метров.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях
в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.