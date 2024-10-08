https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли - РИА Новости, 08.10.2024
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми, сообщили спасатели. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:43
2024-10-08T09:43
2024-10-08T10:44
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — РИА Новости. Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми, сообщили спасатели."Тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом", — сообщил проводивший спасательную операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа изданию Himalayan Times.Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 утра 6 октября.Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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непал, в мире
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
Спасатели нашли тела пяти российских альпинистов, погибших в Непале
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — РИА Новости.
Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми, сообщили спасатели
.
"Тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом", — сообщил проводивший спасательную операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа изданию Himalayan Times.
Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.