Рейтинг@Mail.ru
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 08.10.2024 (обновлено: 10:44 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1976890678.html
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли - РИА Новости, 08.10.2024
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли
Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми, сообщили спасатели. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:43
2024-10-08T10:44
непал
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976892717_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_169e174c2e73c8c121c3fbe95a2d0c04.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — РИА Новости. Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми, сообщили спасатели."Тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом", — сообщил проводивший спасательную операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа изданию Himalayan Times.Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking &amp; Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 утра 6 октября.Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20240710/gory-1958768858.html
непал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976892717_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_27212051b807174327f36fef43240e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
непал, в мире
Непал, В мире
Пропавшие в Непале российские альпинисты погибли

Спасатели нашли тела пяти российских альпинистов, погибших в Непале

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на горный массив Дхаулагири в Непале
Вид на горный массив Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на горный массив Дхаулагири в Непале. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт — РИА Новости. Пять российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки покорить гору Дхаулагири в Непале, были найдены мертвыми, сообщили спасатели.
"Тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом", — сообщил проводивший спасательную операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа изданию Himalayan Times.
Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7600 метров.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм из высотного лагеря около 6:00 утра 6 октября.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") — седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
Мумифицированные останки американского альпиниста, найденные в Перу - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В горах нашли мумию альпиниста, пропавшего 22 года назад
10 июля, 16:13
 
НепалВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала