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С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности - РИА Новости, 08.10.2024
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13:24 08.10.2024 (обновлено: 13:27 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/alpinist-1976964207.html
С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности
С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности - РИА Новости, 08.10.2024
С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности
Времени на то, чтобы эвакуировать тела пяти погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов, остается очень мало, нужно успеть за два дня, потом... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:24
2024-10-08T13:27
непал
гималаи
архангельская область
происшествия
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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Времени на то, чтобы эвакуировать тела пяти погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов, остается очень мало, нужно успеть за два дня, потом погода ухудшится, сообщила федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области, президент которой Дмитрий Шпилевой погиб при восхождении. "Сейчас время играет против нас. Погода ухудшается, и чтобы вертолет мог забрать тела ребят, есть всего два дня! Нам нужно за эти два дня найти очень большую сумму денег для эвакуации!!! Потом погода испортится и эвакуация тел будет невозможной", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте". В федерации также официально подтвердили гибель своих членов. "Информацию, которую мы вынуждены вам сегодня сообщить, потрясет сердца многих людей. Два близких наших друга - Шпилевой Дмитрий и Носенко Михаил - никогда больше не порадуют нас своей улыбкой", - отметили в федерации. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking &amp; Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм горы Дхаулагири в Непале из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Все пятеро погибли, их тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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непал, гималаи, архангельская область, происшествия
Непал, Гималаи, Архангельская область, Происшествия
С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности

Погодные условия могут осложнить эвакуацию тел погибших в Непале альпинистов

© Фото предоставлено Федерацией альпинизма ЛенобластиФото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма Ленобласти
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Времени на то, чтобы эвакуировать тела пяти погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов, остается очень мало, нужно успеть за два дня, потом погода ухудшится, сообщила федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области, президент которой Дмитрий Шпилевой погиб при восхождении.
"Сейчас время играет против нас. Погода ухудшается, и чтобы вертолет мог забрать тела ребят, есть всего два дня! Нам нужно за эти два дня найти очень большую сумму денег для эвакуации!!! Потом погода испортится и эвакуация тел будет невозможной", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте".
© Seven summit treksСхема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале
Схема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Seven summit treks
Схема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале
В федерации также официально подтвердили гибель своих членов. "Информацию, которую мы вынуждены вам сегодня сообщить, потрясет сердца многих людей. Два близких наших друга - Шпилевой Дмитрий и Носенко Михаил - никогда больше не порадуют нас своей улыбкой", - отметили в федерации.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм горы Дхаулагири в Непале из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Все пятеро погибли, их тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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НепалГималаиАрхангельская областьПроисшествия
 
 
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