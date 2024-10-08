С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности
Погодные условия могут осложнить эвакуацию тел погибших в Непале альпинистов
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма ЛенобластиФото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
© Фото предоставлено Федерацией альпинизма Ленобласти
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Времени на то, чтобы эвакуировать тела пяти погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов, остается очень мало, нужно успеть за два дня, потом погода ухудшится, сообщила федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области, президент которой Дмитрий Шпилевой погиб при восхождении.
"Сейчас время играет против нас. Погода ухудшается, и чтобы вертолет мог забрать тела ребят, есть всего два дня! Нам нужно за эти два дня найти очень большую сумму денег для эвакуации!!! Потом погода испортится и эвакуация тел будет невозможной", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте".
© Seven summit treksСхема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале
© Seven summit treks
Схема маршрута восхождении российских альпинистов на гору Дхаулагири в Непале
В федерации также официально подтвердили гибель своих членов. "Информацию, которую мы вынуждены вам сегодня сообщить, потрясет сердца многих людей. Два близких наших друга - Шпилевой Дмитрий и Носенко Михаил - никогда больше не порадуют нас своей улыбкой", - отметили в федерации.
По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм горы Дхаулагири в Непале из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Все пятеро погибли, их тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.