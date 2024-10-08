https://ria.ru/20241008/alpinist-1976964207.html

С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности

С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности - РИА Новости, 08.10.2024

С эвакуацией тел погибших в Непале альпинистов могут возникнуть трудности

Времени на то, чтобы эвакуировать тела пяти погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов, остается очень мало, нужно успеть за два дня, потом... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:24

2024-10-08T13:24

2024-10-08T13:27

непал

гималаи

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 8 окт – РИА Новости. Времени на то, чтобы эвакуировать тела пяти погибших на горе Дхаулагири в Непале российских альпинистов, остается очень мало, нужно успеть за два дня, потом погода ухудшится, сообщила федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области, президент которой Дмитрий Шпилевой погиб при восхождении. "Сейчас время играет против нас. Погода ухудшается, и чтобы вертолет мог забрать тела ребят, есть всего два дня! Нам нужно за эти два дня найти очень большую сумму денег для эвакуации!!! Потом погода испортится и эвакуация тел будет невозможной", - говорится в сообщении федерации в соцсети "ВКонтакте". В федерации также официально подтвердили гибель своих членов. "Информацию, которую мы вынуждены вам сегодня сообщить, потрясет сердца многих людей. Два близких наших друга - Шпилевой Дмитрий и Носенко Михаил - никогда больше не порадуют нас своей улыбкой", - отметили в федерации. По словам организатора экспедиции, управляющего директора компании I AM Trekking & Expedition Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли на штурм горы Дхаулагири в Непале из высотного лагеря около 6.00 утра 6 октября. Все пятеро погибли, их тела были обнаружены на высоте 7100 метров спасательным вертолетом. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") – седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров (Дхаулагири I, II, III, IV, V). Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/gruzija-1976963305.html

непал

гималаи

архангельская область

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непал, гималаи, архангельская область, происшествия