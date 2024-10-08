https://ria.ru/20241008/adygeya-1977056788.html
Адыгея поддержала идею синхронизации регпланов транспортного сообщения
Адыгея поддержала идею синхронизации регпланов транспортного сообщения - РИА Новости, 08.10.2024
Адыгея поддержала идею синхронизации регпланов транспортного сообщения
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал предложения коллег из других субъектов о синхронизации планов развития транспортного сообщения между регионами для... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:48
2024-10-08T19:48
2024-10-08T19:48
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
михаил мишустин
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МАЙКОП, 8 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал предложения коллег из других субъектов о синхронизации планов развития транспортного сообщения между регионами для маятниковой миграции и поставок продукции, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов во вторник принял участие в совещании по вопросу Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года, которое провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что сейчас разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов, а Адыгея принимает активное участие в этой работе. Кумпилов, в свою очередь, поддержал высказанные в ходе совещания предложения коллег об увязке планов по развитию различных видов инфраструктуры. "Также считаю, что такую работу нужно развивать на межрегиональном уровне. Важно расширять сотрудничество между соседними субъектами, в том числе синхронизируя планы развития транспортного сообщения для маятниковой миграции и поставок продукции. Это тоже задача пространственного развития: такая кооперация способствует экономическому росту и развитию экономики предложения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20241002/agrostartapy-1976015199.html
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россия, мурат кумпилов, михаил мишустин
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Михаил Мишустин
МАЙКОП, 8 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал предложения коллег из других субъектов о синхронизации планов развития транспортного сообщения между регионами для маятниковой миграции и поставок продукции, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов во вторник принял участие в совещании по вопросу Стратегии пространственного развития РФ
до 2030 года, которое провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин
.
Отмечается, что сейчас разрабатываются единые стандарты обновления опорных населенных пунктов, ведется подготовка и реализация мастер-планов развития городов, а Адыгея принимает активное участие в этой работе. Кумпилов, в свою очередь, поддержал высказанные в ходе совещания предложения коллег об увязке планов по развитию различных видов инфраструктуры.
"Также считаю, что такую работу нужно развивать на межрегиональном уровне. Важно расширять сотрудничество между соседними субъектами, в том числе синхронизируя планы развития транспортного сообщения для маятниковой миграции и поставок продукции. Это тоже задача пространственного развития: такая кооперация способствует экономическому росту и развитию экономики предложения", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.