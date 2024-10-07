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На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:11 07.10.2024 (обновлено: 11:12 07.10.2024)
https://ria.ru/20241007/zhurnalisty-1976718905.html
На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области
На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024
На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области
Заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших границу РФ в Курской области,... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T11:11
2024-10-07T11:12
специальная военная операция на украине
россия
курская область
france 24
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших границу РФ в Курской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу РФ в Курской области", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html
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россия, курская область, france 24, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, France 24, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области

ФСБ завела дела на журналистов СНMedia и France 24, незаконно пересекших границу

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших границу РФ в Курской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу РФ в Курской области", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьFrance 24Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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