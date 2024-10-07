https://ria.ru/20241007/zhurnalisty-1976718905.html

На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области

На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области - РИА Новости, 07.10.2024

На журналистов СНMedia и France 24 завели дела за съемки в Курской области

Заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших границу РФ в Курской области,... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T11:11

2024-10-07T11:11

2024-10-07T11:12

специальная военная операция на украине

россия

курская область

france 24

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Заведены уголовные дела на журналистов швейцарского холдинга СНMedia и французского канала France 24, незаконно пересекших границу РФ в Курской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ возбуждены и расследуются уголовные дела по части 3 статьи 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, незаконно пересекших государственную границу РФ в Курской области", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241004/nato-1975997669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, france 24, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия