Рейтинг@Mail.ru
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах - РИА Новости, 07.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах - РИА Новости, 07.10.2024
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией. РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:02
2024-10-07T05:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией.В субботу Зеленский в Telegram-канале заявил, что Украина не будет "торговать своим суверенитетом и территориями" ради мира с Россией&quot;Заключите мир, дураки!&quot;, — так отреагировал Макгрегор в соцсети X.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский
В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах

Макгрегор призвал Зеленского не отказываться от переговоров с Россией

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией.
В субботу Зеленский в Telegram-канале заявил, что Украина не будет "торговать своим суверенитетом и территориями" ради мира с Россией
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Кормят объедками". В США резко высказались об отчаянном плане Зеленского
Вчера, 03:32
«

"Заключите мир, дураки!", — так отреагировал Макгрегор в соцсети X.

После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На Западе раскрыли последний план Зеленского на случай поражения
6 октября, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала