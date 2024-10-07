https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976671725.html

В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах

В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах - РИА Новости, 07.10.2024

В США обратились к Зеленскому после его слов о переговорах

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией. РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:02

2024-10-07T05:02

2024-10-07T05:02

специальная военная операция на украине

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Владимира Зеленского не отказываться от переговоров с Россией.В субботу Зеленский в Telegram-канале заявил, что Украина не будет "торговать своим суверенитетом и территориями" ради мира с Россией"Заключите мир, дураки!", — так отреагировал Макгрегор в соцсети X.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.

https://ria.ru/20241007/zelenskiy-1976669277.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976641983.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский