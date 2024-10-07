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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 07.10.2024
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09:43 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/zaporozhe-1976689978.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:43
2024-10-07T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

"Страна": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
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