https://ria.ru/20241007/zaporozhe-1976689978.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 07.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T09:43
2024-10-07T09:43
2024-10-07T09:43
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Страна": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв