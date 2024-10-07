https://ria.ru/20241007/zaporozhe-1976689978.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 07.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T09:43

2024-10-07T09:43

2024-10-07T09:43

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запорожская область

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "В Запорожье был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины