https://ria.ru/20241007/zaporozhe-1976679290.html

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T07:49

2024-10-07T07:49

2024-10-07T07:49

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киев

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вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 400 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241007/chernigov-1976669952.html

запорожская область

киев

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в мире, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация