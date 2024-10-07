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В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 07.10.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T07:49
2024-10-07T07:49
2024-10-07T07:49
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области после взрывов, сообщил в понедельник назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 400 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры