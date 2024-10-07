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Захарова прокомментировала слова Харрис по вопросу абортов - РИА Новости, 07.10.2024
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20:59 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/zakharova-1976852393.html
Захарова прокомментировала слова Харрис по вопросу абортов
Захарова прокомментировала слова Харрис по вопросу абортов - РИА Новости, 07.10.2024
Захарова прокомментировала слова Харрис по вопросу абортов
Американское законодательство разрешает насильственную стерилизацию, а мужчин в США казнят намного чаще, чем женщин, напомнила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T20:59
2024-10-07T20:59
в мире
сша
россия
индиана
мария захарова
камала харрис
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американское законодательство разрешает насильственную стерилизацию, а мужчин в США казнят намного чаще, чем женщин, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалы Харрис в соцсети X. Харрис, обещавшая в ходе предвыборной гонки защитить права женщин на аборт, написала, что не может вспомнить о каком-либо законе, легализующем решения правительства США относительно тела мужчины. "Сложно понять, что конкретно она имела в виду. Ведь смертная казнь в США не отменена на федеральном уровне, закреплена в законодательстве 27 штатов и осуществляется в том числе и в отношении мужчин. Более того, если женщин в США казнят раз в полвека, то мужчин - каждый год", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что в Штатах до сих пор узаконена насильственная стерилизация. "Первым штатом, её легализовавшим в 1907 году, стала Индиана. В 1909 году её примеру последовали Калифорния, Вашингтон (штат) и Коннектикут. С 1907 по 1963 годы до 64 тысяч человек (по некоторым данным, включающим период с 1963 по 1970 годы, — до 80 тысяч) подверглись процедуре принудительной стерилизации. К мужчинам чаще всего применялась вазэктомия. В редких случаях пациентов кастрировали", - добавила Захарова. В 1938 году, по ее словам, директор Западной государственной больницы в Стонтоне Джозеф Дежарнет сравнивал количество людей, стерилизованных в Германии и в США, и выступал за то, чтобы "максимально задействовать" эту процедуру. Дипломат перечислила судебные прецеденты, связанные с правом американских медучреждений и властей на стерилизацию определенных категорий граждан. "Американская судебная история полна прецедентов, в которых судьи раз за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин: Стамп против Спаркмана (1978), Доу/Тарлоу против округа Колумбия (2007), Вон против Руоффа (2001), По против больницы Линчберга (1981). Право медицинских учреждений на стерилизацию недееспособных или частично недееспособных граждан закреплено в законодательстве нескольких американских штатов", - напомнила Захарова. Она с иронией порекомендовала представителям Белого дома обращаться к ней за консультациями по вопросам американского законодательства. "Если у Белого дома будут вопросы по американскому законодательству, передайте, пусть обращаются. Всё расскажу и даже покажу", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240628/tramp-1955988090.html
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в мире, сша, россия, индиана, мария захарова, камала харрис
В мире, США, Россия, Индиана, Мария Захарова, Камала Харрис
Захарова прокомментировала слова Харрис по вопросу абортов

Захарова напомнила Харрис о легализованной в США насильственной стерилизации

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американское законодательство разрешает насильственную стерилизацию, а мужчин в США казнят намного чаще, чем женщин, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию кандидата в президенты и действующего вице-президента США Камалы Харрис в соцсети X.
Харрис, обещавшая в ходе предвыборной гонки защитить права женщин на аборт, написала, что не может вспомнить о каком-либо законе, легализующем решения правительства США относительно тела мужчины.
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"Сложно понять, что конкретно она имела в виду. Ведь смертная казнь в США не отменена на федеральном уровне, закреплена в законодательстве 27 штатов и осуществляется в том числе и в отношении мужчин. Более того, если женщин в США казнят раз в полвека, то мужчин - каждый год", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в Штатах до сих пор узаконена насильственная стерилизация.
"Первым штатом, её легализовавшим в 1907 году, стала Индиана. В 1909 году её примеру последовали Калифорния, Вашингтон (штат) и Коннектикут. С 1907 по 1963 годы до 64 тысяч человек (по некоторым данным, включающим период с 1963 по 1970 годы, — до 80 тысяч) подверглись процедуре принудительной стерилизации. К мужчинам чаще всего применялась вазэктомия. В редких случаях пациентов кастрировали", - добавила Захарова.
В 1938 году, по ее словам, директор Западной государственной больницы в Стонтоне Джозеф Дежарнет сравнивал количество людей, стерилизованных в Германии и в США, и выступал за то, чтобы "максимально задействовать" эту процедуру.
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Дипломат перечислила судебные прецеденты, связанные с правом американских медучреждений и властей на стерилизацию определенных категорий граждан.
"Американская судебная история полна прецедентов, в которых судьи раз за разом признают право медицинских и административных властей на недобровольную стерилизацию как женщин, так и мужчин: Стамп против Спаркмана (1978), Доу/Тарлоу против округа Колумбия (2007), Вон против Руоффа (2001), По против больницы Линчберга (1981). Право медицинских учреждений на стерилизацию недееспособных или частично недееспособных граждан закреплено в законодательстве нескольких американских штатов", - напомнила Захарова.
Она с иронией порекомендовала представителям Белого дома обращаться к ней за консультациями по вопросам американского законодательства.
"Если у Белого дома будут вопросы по американскому законодательству, передайте, пусть обращаются. Всё расскажу и даже покажу", - заключила Захарова.
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Президент Франции закрепил в конституции право женщин на аборт
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В миреСШАРоссияИндианаМария ЗахароваКамала Харрис
 
 
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