https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976808299.html

В Якутии стая собак напала на ребенка, девочка в крайне тяжелом состоянии

В Якутии стая собак напала на ребенка, девочка в крайне тяжелом состоянии - РИА Новости, 07.10.2024

В Якутии стая собак напала на ребенка, девочка в крайне тяжелом состоянии

Стая собак в якутском поселке Чульман напала на ребенка, 12-летняя девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:29

2024-10-07T16:29

2024-10-07T16:29

происшествия

нерюнгринский район

нерюнгри

россия

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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Стая собак в якутском поселке Чульман напала на ребенка, 12-летняя девочка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. "Министерство здравоохранения Якутии по состоянию девочки, пострадавшей от нападения собак в поселке Чульман... девочка 2012 года рождения доставлена скорой помощью и госпитализирована в травматологическое отделение Нерюнгринской ЦРБ с множественными рваными ранами. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время врачи делают все возможное для спасения ребенка", - рассказали в пресс-службе. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел около дома по улице Строительная поселка Чульман Нерюнгринского района. Прокуратура и следственный отдел по городу Нерюнгри СУСК России организовали проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20241005/sobaki-1976489355.html

нерюнгринский район

нерюнгри

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происшествия, нерюнгринский район, нерюнгри, россия