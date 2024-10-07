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В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника

В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника - РИА Новости, 07.10.2024

В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника

Медведь убил охотника в Усть-Майском районе Якутии, для поимки зверя сформировали бригаду, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T05:02

2024-10-07T05:02

2024-10-07T05:02

происшествия

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Медведь убил охотника в Усть-Майском районе Якутии, для поимки зверя сформировали бригаду, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. По данным ведомства, в местности Эльбэх 45 километрах от села Эжанцы Усть-Майского района полицейские и инспекторы экологического надзора обнаружили в охотничьей избушке тело погибшего мужчины. "По предварительным данным, охотник умер от нападения бурого медведя. Животное залезло через окно ночью. При осмотре ружье обнаружили в сейфе избушки", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что принято решение о регулировании численности бурого медведя в Усть-Майском районе. С этой целью сформирована бригада из шести охотников.

https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html

россия

республика саха (якутия)

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2024

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происшествия, россия, республика саха (якутия)