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В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника - РИА Новости, 07.10.2024
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05:02 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976671889.html
В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника
В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника - РИА Новости, 07.10.2024
В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника
Медведь убил охотника в Усть-Майском районе Якутии, для поимки зверя сформировали бригаду, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T05:02
2024-10-07T05:02
происшествия
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Медведь убил охотника в Усть-Майском районе Якутии, для поимки зверя сформировали бригаду, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. По данным ведомства, в местности Эльбэх 45 километрах от села Эжанцы Усть-Майского района полицейские и инспекторы экологического надзора обнаружили в охотничьей избушке тело погибшего мужчины. "По предварительным данным, охотник умер от нападения бурого медведя. Животное залезло через окно ночью. При осмотре ружье обнаружили в сейфе избушки", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что принято решение о регулировании численности бурого медведя в Усть-Майском районе. С этой целью сформирована бригада из шести охотников.
https://ria.ru/20240924/medved-1974421526.html
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происшествия, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии ловят медведя, растерзавшего охотника

В Якутии медведь убил охотника, для поимки животного сформировали бригаду

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЯкутия
Якутия - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Медведь убил охотника в Усть-Майском районе Якутии, для поимки зверя сформировали бригаду, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.
По данным ведомства, в местности Эльбэх 45 километрах от села Эжанцы Усть-Майского района полицейские и инспекторы экологического надзора обнаружили в охотничьей избушке тело погибшего мужчины.
"По предварительным данным, охотник умер от нападения бурого медведя. Животное залезло через окно ночью. При осмотре ружье обнаружили в сейфе избушки", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что принято решение о регулировании численности бурого медведя в Усть-Майском районе. С этой целью сформирована бригада из шести охотников.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин
24 сентября, 13:54
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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