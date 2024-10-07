https://ria.ru/20241007/yakutiya-1976670886.html

В Якутии дали иностранцу девять лет колонии за финансирование террористов

В Якутии дали иностранцу девять лет колонии за финансирование террористов - РИА Новости, 07.10.2024

В Якутии дали иностранцу девять лет колонии за финансирование террористов

Выходец из Центральной Азии финансировал из Якутска сирийских террористов, суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T04:32

2024-10-07T04:32

2024-10-07T04:32

происшествия

россия

центральная азия

якутск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сирия

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ЯКУТСК, 7 окт - РИА Новости. Выходец из Центральной Азии финансировал из Якутска сирийских террористов, суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. "Вступил в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении иностранного гражданина. На основе собранных следственным подразделением якутского Управления ФСБ России доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к содействию террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России), суд приговорил подсудимого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе. Злоумышленник заключен под стражу. Отмечается, что 23-летний уроженец одной из стран Центральной Азии под влиянием своего земляка стал приверженцем радикальных исламистов. "Находясь на территории города Якутска, вел переговоры с эмиссарами запрещенной в России террористической организации посредством мобильного мессенджера WhatsApp. В последующем в знак своей преданности осуществлял переводы денежных средств на территорию Сирии для финансового обеспечения боевиков, относящихся к салафитской террористической группировке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241003/krokus-1976065766.html

https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html

россия

центральная азия

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сирия

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происшествия, россия, центральная азия, якутск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сирия